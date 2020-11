Neue Serie „Corona im Norden“ : Kieler Virologe blickt pessimistisch auf den Winter – und warnt vor Aus für Schulen

Mit einem Streitgespräch über die Corona-Regeln beginnt unserer vierwöchige Serie.

05. November 2020, 11:56 Uhr

Flensburg/Kiel | Der Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher glaubt nicht, dass es vor dem Frühjahr zu größeren Lockerungen der derzeitigen Corona-Regeln kommt. Im Gegenteil befürchtet er, dass auch Schulen und Kitas im größeren Maß geschlossen werden müssen.

„Ich halte es für eine sehr gute Idee, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben – allerdings nur so lange sich die optimistische Interpretation der Infektionszahlen-Entwicklung bestätigt“, sagte der Virologe, der der Leiter des Kieler Instituts für Infektionsmedizin ist, in einem Streitgespräch auf shz.de über die Auswirkungen der neuen Infektionsschutz-Verordnung des Landes.

Die Diskussionsrunde mit dem Mediziner, der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Irene Johns, dem Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Schleswig-Holstein, Axel Strehl, und der Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes im Norden, Anette Langner, bildet den Auftakt zu einer vierwöchigen Serie mit dem Thema: „Corona im Norden“.

Langner betonte, dass die Einschränkungen nicht zu lange aufrechterhalten werden dürfen, um zum Beispiel die Heimbewohner nicht zu isolieren. „Ich bin für einen Wechsel von begrenztem Lockdown und Wieder-Öffnung“, erklärte Langner.

In der Serie werden wir analysieren, was die täglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wirklich sagen und wollen mit Schleswig-Holsteinern reden, die an Covid-19 erkrankt waren. Aber der Blick soll auch in die Zukunft gehen. So werden wir unter anderem mit dem Kieler Klimaforscher Mojib Latif diskutieren, welche Chancen die Krise für den Umweltschutz eröffnet, wie sie unsere Arbeits- und Lebenswelt verändert.