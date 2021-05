Erschlichene Impftermine : Impfdrängler in SH nutzen den „Enkeltrick“

Mit diesen Tricks versuchen Schleswig-Holsteiner an Impftermine zu kommen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind.

von Margret Kiosz

14. Mai 2021, 05:00 Uhr

Der Enkel arbeitet in Kiel, die Oma wohnt im Bayerischen Wald. Weil der 25-Jährige wahrheitswidrig angibt, die krebskranke Frau zu pflegen, hat er vorzeitig einen Impftermin bekommen. Tausende versuchen es mit diesem „Enkeltrick“ – viele erfolgreich. Denn eine pflegebedürftige Person kann zwei Kontaktpersonen benennen, die vorrangig geimpft werden.

Angesichts zunehmender Versuche von Impfwilligen, sich mit falschen Angaben eine vorzeitige Impfung zu verschaffen, wird der Ruf nach Strafen laut. „Zwar werden Tausende erwischt, aber es fehlt an Sanktionen“, sagt Eugen Brysche, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Sich beim Impfen vorzudrängeln, sei nicht mal eine Ordnungswidrigkeit.

Die Maschen der Impfdrängler

Allein das Hamburger Impfzentrum meldete zuletzt 2000 Vordrängler in einer Woche. Auch in Schleswig-Holstein nehmen die Klagen zu. „Wir hatten schon Fälle, in denen der Vater bei der Online-Anmeldung ein Jahr älter gemacht wurde“, berichtet Oliver Hänsel, Leiter der Impfzentren im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Auffällig seien auch falsche Angaben von Arbeitgebern, die systemrelevante Jobs bescheinigen, die ein Aufrücken ihrer Mitarbeiter in der Prioritätenliste ermöglichen. Immer wieder gerne wird laut Hänsel auch behauptet, das Impfzentrum habe angerufen, es sei Impfstoff über, man solle schnell kommen.

Auch andere Impfzentren klagen. Mölln etwa berichtet von 50 Personen, die in den vergangenen Wochen versucht haben, sich vorzudrängeln. Andere machen Geschäfte und bieten im Internet Fake-Formulare für angeblich zu pflegende Angehörige an, berichtet Hänsel.

Impfzentren werden erst im September geschlossen

Derweil hat das Kieler Sozialministerium angekündigt, die 28 Impfzentren im Norden entgegen bisheriger Planung nicht im Juli, sondern erst im September zu schließen. Lob kommt vom mitgliederstarken Sozialverband SovD, weil nicht alle Menschen eine hausärztliche Versorgung haben.

„Wir hören bereits von Mitgliedern, dass Hausärzte zum Teil keine neuen Patienten mehr aufnehmen“, gibt Verbandschef Alfred Bornhalm zu Bedenken. Es mache keinen Sinn, funktionierende Strukturen ohne Not zu zerschlagen.