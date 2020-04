Corona-Pandemie : Historiker Eckard Michels im Interview – Kann das Virus uns nachhaltig verändern?

Hintergrund: Die Spanische und die Asiatische Grippe Als 1918/19 die „Spanische Grippe“ in insgesamt drei Wellen alle Kontinente heimsuchte, hat das zunächst für relativ wenig Aufmerksamkeit gesorgt – kein Vergleich jedenfalls zur heutigen Berichterstattung über das Corona-Virus, das seit Wochen alle Nachrichten dominiert. Dabei ist die Spanische Grippe als die größte Pandemie und Ursache des tiefsten demographischen Einschnitts des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen. Die Schätzungen zur Anzahl der Grippetoten variieren erheblich, weil für viele Regionen Gesundheitsstatistiken fehlen. Schätzungen gehen von 50 Millionen Toten weltweit und mehr aus, davon 300.000 in Deutschland. Zu ihrem Namen kam die „Spanische Grippe“, weil es zuerst spanische Zeitungen waren, die über die neuartige Krankheit berichtet hatten: Spanien war im Ersten Weltkrieg neutral und die dortige Presse keiner so starken Zensur unterworfen wie in den anderen kriegführenden europäischen Ländern. Dass der Pandemie in Europa zunächst verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, lag auch am Zeitpunkt, denn parallel zur Grippe ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Zudem sahen sich die Medien der kriegsführenden Staaten einerseits einer strengen Zensur unterworfen und übten gleichzeitig auch selbst Zurückhaltung: Man wollte die Bevölkerung offensichtlich nicht zusätzlich beunruhigen und die Behörden weiter unter Druck setzen. Das änderte sich mit Auftreten der zweiten Grippewelle im Herbst 2018, als die Zeitungen etwas ausführlicher berichteten und auch Kritik am Versorgungs- und Gesundheitszustand der Bevölkerung lauter wurde. Insgesamt jedoch erzeugte die Spanische Grippe kein annähernd so großes Medienecho wie heute das Corona-Virus. Der Historiker Eckard Michels, der sich ausführlich mit der Spanischen Grippe und ihrer Rezeption in der Bevölkerung beschäftigt hat, zitiert dazu etwa die Neue Zürcher Zeitung, die in einem Artikel vom 2. März 1919 feststellte: „Und wenn wir heute über etwas erstaunt sind, so sind wir es über die beispiellose Gleichmütigkeit, mit der die Menschheit diese Seuche hingenommen hat. Aber eben: die Welt ist an den Massentod gewöhnt. In einer Zeit, da im rasenden Triebwerk furchtbarer Kriegsmaschinen täglich tausend Menschen zermalmt wurden, verlor der natürliche Tod an Sensation.“ Die Besonderheit an jenem Virus war, dass es hauptsächlich bei jüngeren, eigentlich widerstandsfähigeren Menschen zwischen 20 und 40 Jahren zu besonders schweren Verläufen führte. Während die erste Grippewelle noch relativ harmlos verlief, führte die Erkrankung in der zweiten Welle im Herbst 2018 und in der dritten im Frühjahr 1919 zu erheblich schwereren Verläufen und höheren Todeszahlen. Während über den eigentlichen Ursprung der Pandemie verschiedene Gerüchte kursierten – in den USA etwa hatte man unter anderem deutsche Spione in Verdacht, während die Spanische Grippe in Europa als kriegsbedingte Seuche aufgefasst wurde – variierten auch die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung erheblich. Viren waren damals als Krankheitserreger noch nicht entdeckt, so dass verschiedene Theorien zum Ausbruch der Krankheit diskutiert wurden. Im Deutschen Reich sind damals – anders als heute während der Corona-Pandemie – während der Pandemie kaum systematische Bekämpfungsversuche erfolgt, lediglich lokale oder regionale Behörden verhängten einzelne Maßnahmen wie temporäre Schulschließungen, Versammlungsverbote und Aufklärungskampagnen. Dass das Tragen eines Mundschutzes dabei helfen kann, die Ausbreitung zu verringern, war manchen Behörden allerdings selbst 1919 schon klar. So rief etwa die New Yorker Gesundheitsbehörde die Bürger damals zum Tragen einer Maske auf. Der Slogan: „Better be ridiculous than dead“ – „Lieber lächerlich als tot“. Ein ähnliches Muster zeigte sich bei der zweiten großen Pandemie des 20. Jahrhunderts, der sogenannten „Asiatischen Grippe“. Sie breitete sich 1957/58 vom nördlichen China aus über die ganze Welt aus und sorgte auch in Deutschland für 30000 Todesfälle. Weltweit sollen es etwa ein bis zwei Millionen Tote gewesen sein. Doch obwohl sich weltweit die Labore und die WHO sofort daranmachten, das Virus zu identifizieren und versuchten, einen Impfstoff zu entwickeln, blieben auch diesmal rigorose Eindämmungsmaßnahmen aus. Die Schulen in Deutschland blieben geöffnet, Aufrufe etwa zum häufigeren Händewaschen blieben aus. Stattdessen wurde empfohlen, mit Wassersuperoxid zu gurgeln sowie Tabletten einzunehmen, die Formalin freisetzen sollten.