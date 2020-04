"Corona-Karwoche" im Podcast : Folge 2: Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt spricht über gute Nachrichten

In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

07. April 2020, 06:00 Uhr

„Mein Weg durch die Karwoche“. So heißt der Podcast von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt (Nordkirche) in Kooperation mit shz.de.

Ihre zweite Folge widmet Kühnbaum-Schmidt guten Nachrichten, die sie entdeckt hat: In ihrer Zeitung, in der Passionsgeschichte und in einem ihrer Lieblingsgedichte. Und sie denkt an Menschen in der italienischen Partnerregion der Landeshauptstadt.