Corona-Lockdown : Debatte im Kieler Landtag: Die Hoffnung liegt auf Ostern

Die Fraktionen im Landtag wollen Hoffnung auf baldige Lockerungen nicht aufgeben – aber wie soll das gehen?

von Kay Müller

20. Januar 2021, 20:13 Uhr

Kiel | Daniel Günther hat einen Sitzungsmarathon und nur wenig Schlaf hinter sich, als er gestern Vormittag ans Rednerpult des Landtags tritt. Es ist der Tag nach der Konferenz, in der sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auf strengere Corona-Regeln verständigt haben. Der schleswig-holsteinische Regierungschef will den Menschen im Land nun zwei Dinge vermitteln: Die Lage ist ernst, aber es gibt Hoffnung.

„Es gibt keinen Grund zur Panik, aber es gibt einen Grund, vorsichtig zu sein“, mahnt Günther, der sich während seiner halbstündigen Rede mit der linken Hand abstützt und mit der rechten gestikuliert. So gibt Günther den Warner, wie schcon in den zwei vorangegangenen Sondersitzungen des Parlaments – dabei will er so gern Perspektiven aufzeigen. Doch schnell wird klar, dass es die wohl nicht nach dem 14. Februar geben wird.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch weiß „nicht, wann man öffnen kann“. Und Günther sagt: „Unser Ziel ist, dass wir zu Ostern Schritte in die Normalität machen können.“ Das hält den Ministerpräsidenten nicht davon ab, sich zu loben, in die Beschlüsse die Erarbeitung eines Stufenplans zur Lockerung von Corona-Regeln nach dem 14. Februar hineinverhandelt zu haben. Doch wie er sich die Lockerungen vorstellt, das sagt er nicht – genauso wenig wie die anderen Redner an diesem Tag. Darum soll sich ja auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe kümmern.

Auch Günther spürt den Frust

Günther redet anders als sonst auch von sich und seinen Empfindungen, etwa wenn er von „Frust-Erlebnissen“ erzählt, die er in den letzten Tagen gehabt habe. Er habe sich eine andere Lösung gewünscht, aber alle Experten hätten gerade nach dem Auftauchen der neuen Virus-Mutation zu einer Verlängerung des Lockdowns geraten.

„Expertenanhörungen im internen Kreis sind nicht übermäßig gut geeignet, die Bevölkerung mitzunehmen“, kritisiert kurz darauf SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Die Regierung müsse ihre Entscheidungen gut begründen, sonst schwinde die Akzeptanz. Und es bringe nichts, immer wieder Beschlüsse einer Konferenz zu unterlaufen, indem man schnell die nächste einberufe.

Da ist der Oppositionsführer ausnahmsweise mal mit FDP-Fraktionschef Christopher Vogt auf einer Linie, der lieber erstmal abgewartet hätte, ob die Einschränkungen Wirkung zeigen, die die Regierungschefs Anfang Januar beschlossen haben. Vogt warnt davor, die Wirtschaft kaputt zu machen und sagt: „Wir dürfen die Schraube nicht überdrehen.“

Deutlicher warnt da nur Jörg Nobis (AfD), der Günther abspricht, einen Lockerungsplan zu haben. „Ihre Ankündigungen nimmt niemand mehr für bare Münze“, sagt er – und provoziert so sogar den Widerspruch von SPD-Chefin Serpil Midyatli.

Lars Harms spart auch nicht mit Kritik, äußert sie aber moderater. „Langsam wissen die Menschen nicht mehr woran sie sind“, sagt der SSW-Chef im Landtag. Wer nicht wüsste, was hinter einer Erscheinung steckt, dem könne man keine pauschalen neuen Beschränkungen in einem Land oder gar der ganzen Republik vermitteln. „Da müssen wir aufpassen, dass die Akzeptanz nicht schwindet“, sagt Harms.

Bei vielen Maßnahmen der Regierungen geht er allerdings mit, wenn auch unter Bedingungen. So fordert er wie Eka von Kalben kostenlose FFP2-Masken für alle. „Eine Maskenpflicht geht einher mit einem Recht auf Maske“, sagt die Grüne Fraktionschefin, die die neuen Regeln zum Homeoffice verteidigt und ebenfalls auf Akzeptanz hofft: „Für viele Menschen ist der Unterschied zwischen dem, was sie bei der Arbeit im Büro machen und dem was sie nach Feierabend dürfen, zu krass. Das ist eine Schieflage, die wir geraderücken müssen.“

Am Ende wird die Grüne dann fast pathetisch und sagt: „Das werden wir schaffen.“ Selbst Ralf Stegner sagt: „Die Frau Bundeskanzlerin würde sagen: ,Wir schaffen das‘.“ Und Daniel Günther?

Wenn alle Bürger mitmachen, werden wir das schaffen. Daniel Günther

Wenn alle Bürger mitmachen.