Sondersitzung im Landtag : Daniel Günther: Die Regierungserklärung im Livestream

Am Donnerstag will der Ministerpräsident den Landtag über die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels in Kenntnis setzen.

Kiel | Grundschüler sollen in Schleswig-Holstein ab 22. Februar wieder in der Schule lernen und Kitas weiter öffnen - das sind die wichtigsten Änderungen bei Corona-Maßnahmen. Ansonsten bleibt es nach den Beschlüssen von Bund und Ländern vom Mittwoch bis i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.