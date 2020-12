Vor Weihnachten : Corona-Schnelltests: Anbieter schlagen Profit aus der Pandemie

Das Geschäft mit den Schnelltests verlagert sich ins Internet. Die Qualität der Tests ist schwer zu beurteilen.

von Margret Kiosz

21. Dezember 2020, 05:00 Uhr

Kiel/Hamburg | Vor dem Treffen mit der Familie wollen sich viele Schleswig-Holsteiner noch absichern: Der Schnelltest am 23. oder 24. Dezember kann ein ruhiges Gewissen für Heiligabend mit älteren Menschen geben. Mit dem Wattestäbchen zehn Sekunden lang tief in die Nase – und rund 15 Minuten später kommt das Ergebnis.

Die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach diesen Antigen-Tests hat nicht nur öffentlich-rechtliche Körperschaften wie den Kreis Rendsburg-Eckernförde veranlasst, einen Kostenlos-Test zu organisieren. Auch kommerzielle Anbieter wittern ein lukratives Geschäft.

Kosten variieren

Der Corona-Schnelltest wird von der Gesetzlichen Krankenkasse in der Regel nicht bezahlt – außer auf ärztliche Verordnung für begründete Verdachtsfälle, in denen normalerweise aber ein PCR-Test veranlasst wird. Arztpraxen bieten den Schnelltest deshalb als „Individuelle Gesundheitsleistungen“ (IGeL) an, die der Patient selbst bezahlen muss. In der Praxis werden bis zu 80 Euro in Rechnung gestellt. Laut Ärztekammer sollte die Leistung maximal 49,83 Euro kosten – bei Privatpatienten kann es entsprechend mehr sein.

Auch kommerzielle Labore mischen mit. In Kiel und Flensburg zum Beispiel bietet das Labor Krause den Test für 29 Euro an. Am Hamburger Flughafen kassiert ein Test-Unternehmen 79 Euro von Passagieren, die für die Einreise ins Urlaubsland einen negativen Test vorweisen müssen.

Dabei halten sich die Materialkosten in Grenzen – bei einer Packung mit 25 Stück liegen sie deutlich unter zehn Euro pro Test. Bei Massentests, wie sie bundesweit großflächig wie Waschmittel oder Brillengestelle beworben werden, sind die Materialkosten viel geringer. Einen Anhaltspunkt bieten die Erstattungsvorschriften für Pflegeheime, die ihre Bewohner jetzt regelmäßig testen müssen. Vorgesehen ist hier ein Betrag von höchstens sieben Euro pro Test.

Experten sehen beachtliche Gewinnspanne

Selbst wenn der Personalaufwand und die Bereitstellung der Infrastruktur berücksichtigt werden, sehen Experten eine beachtliche Gewinnspanne. Die will man nicht verpassen: Test-Kits wurden sogar schon an der Tankstelle verkauft (34 Euro). Das aber ist nicht erlaubt: Aktuell dürfen Corona-Schnelltests, die auf Antigene prüfen, nur an Ärzte, Kliniken oder gesundheitliche Einrichtungen abgegeben werden. Der direkte Verkauf an den Endkunden und an Laien ist untersagt.

Inzwischen verlagert sich das Geschäft deshalb ins Internet. Waren bislang nur Großgebinde mit mindestens 25 Tests im Angebot, sind neuerdings auch Einzel-Tests erhältlich. Sogar Preisvergleichsportale haben solche Angebote auf der Agenda.

Was taugt der Schnelltest?

Dabei ist es für den Endverbraucher schwierig, die Qualität der angebotenen Varianten zu beurteilen. Der Hersteller Roche zum Beispiel nennt für seine Schnelltests eine Spezifität von 99,68 Prozent und eine Sensitivität von 96,52 Prozent. Das heißt, es gibt nur etwa 3,48 Prozent falsche Negativ-Ergebnisse und fast keine falschen Positiv-Ergebnisse.

Diese Werte sind durchaus mit einem teuren PCR-Test vergleichbar. Manche Anbieter haben jedoch eine Sensitivität von nur 92 Prozent, liefern also acht Prozent falsche Negativ-Ergebnisse und wiegen die Patienten in falscher Sicherheit. Ohnehin liefern die Tests nur eine „Momentaufnahme“, die etwa 24 Stunden lang verlässlich ist – für den Besuch bei Oma und Opa aber ausreichend.

