Vor Bund-Länder-Treffen : Wird das Öffnungskonzept angepasst? So ist der aktuelle Stand

Während die Corona-Neuinfektionen weiter steigen, plant die Bundesregierung Einschränkungen in der Öffnungsstrategie.

Berlin | Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland auf eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns bis weit nach Ostern einstellen. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag nennt als Datum dafür den 18. April. Am 12. April sollen Bund und Länder demnach erneut zusammenkommen. Z...

