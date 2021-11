Kleeblatt-Konzept : Volle Intensivstationen im Osten: SH übernimmt Corona-Patienten

Die Intensivstationen sind besonders in Ostdeutschland überfüllt. Nun nehmen Kliniken in Schleswig-Holstein Corona-Patienten aus Ostdeutschland auf. Das dahinterstehende Kleeblatt-Konzept soll helfen.

Kiel | Die norddeutschen Bundesländer werden in den kommenden Tagen zehn Corona-Patienten aus Ostdeutschland aufnehmen. Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen werden die Verlegung der Intensivpatienten organisieren, wie das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Hintergrund ist das sogena...

