Lockerungen zu Pfingsten : Gastronomie darf wieder öffnen: Das müssen Sie beachten

Die Inzidenzen sinken und das bedeutet: Es wird gelockert. Pünktlich zum Pfingstwochenende öffnet in weiten Teilen Norddeutschlands die Gastronomie wieder ihre Türen. Das müssen Sie jetzt wissen.

Hamburg | Seit Wochen befinden sich die Inzidenzwerte im Abwärtstrend und bleiben in weiten Teilen des Landes auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Das hat viele Behörden dazu veranlasst, die strenge Corona-Notbremse zu lockern. Die Gastronomie darf deswegen in vielen Bundesländern am langen Pfingstwochenende wieder öffnen, auch in Norddeutschland. Welche...

