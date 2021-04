Hannover : Panne im Impfzentrum: Biontech und Astrazeneca verwechselt

Ein "absoluter Ausnahmefall": Im einem Impfzentrum in Hannover ist es zur Verwechslung zweier Impfstoffe gekommen.

Hannover | Im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover ist es zur Verwechslung der Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca gekommen. Dabei gehe es um "absolute Ausnahmefälle", sagte ein Sprecher der niedersächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag. In einem Fall sei nicht ausgeschlossen, dass ein Mann bei der Zweitimpfung nicht den gleichen Impfstoff erhalte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.