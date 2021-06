Impfkampagne kommt voran : Mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erstgeimpft

Zudem sei in dieser Woche erstmals an drei Tagen die Millionenmarke bei den täglichen Impfungen geknackt worden, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter.

Berlin | Mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland haben bislang mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht 48,1 Prozent der Gesamtbevölkerung, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand: 10.10 Uhr) hervorgeht. Den vollständigen Impfschutz hat nun demnach mehr als jeder Vierte (21,35 Millionen Menschen oder...

