Lockdown-Lockerungen : Bund-Länder-Kompromiss: Was jetzt für Sport, Kultur und Gastronomie gilt

Bund und Länder wollen Deutschland Schritt für Schritt aus dem Lockdown herausführen, trotz hoher Infektionszahlen.

Berlin | Nach monatelangem Stillstand gibt es für den deutschen Amateur- und Breitensport in der Coronavirus-Pandemie die Möglichkeit für schrittweise Lockerungen. Das haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Berlin vereinbart, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. Lockerungsstrategie für den Breiten- und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.