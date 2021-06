Johnson&Johnson : Betriebsärzte bekommen zweiten Corona-Impfstoff – Laschet greift SPD an

Die Impfkampagne gegen Corona nimmt weiter Fahrt auf: Binnen Tagen wird die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Spritze bekommen haben. CDU-Kanzlerkandidat Laschet wirft der SPD vor, ihre Kritik am Gesundheitsminister sei schäbig.

Berlin | Für die Corona-Impfungen über Betriebsärzte soll erstmals das Präparat von Johnson & Johnson als zweiter Impfstoff zur Verfügung stehen. In der Woche ab 21. Juni sollen 192.000 Dosen davon geliefert werden, wie es am Samstag vom Bundesgesundheitsministerium hieß. Hinzu kommen dann 602.550 Dosen von Biontech, so dass insgesamt 794.550 Dosen zusammenkom...

