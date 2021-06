Extrem seltene Komplikationen : Bericht klärt über Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen auf

Herzmuskelentzündungen, Thrombosen, Blutungen, Entzündung des Nervensystems: Was zunächst einmal beängstigend klingt, sind extrem seltene Nebenwirkungen, die nach einer Impfung gegen das Coronavirus auftreten könnten. Aufgelistet sind sie im 11. Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu möglichen Komplikationen nach einer Corona-Impfung.

Osnabrück | Laut Bericht wurden in Deutschland bis zum 31. Mai 2021 873 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Impfung gegen das Coronavirus bekannt. Das entspricht einem Anteil von 0,0024 Prozent aller geimpften Personen. Zum Vergleich: Die Infektionssterblichkeit bei Covid-19 liegt in Deutschland bei etwa einem Prozent, also 417 mal höher. Weiter schreibt das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.