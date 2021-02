Neue Mutation Cal.20C : In Kalifornien entdeckt: Wie gefährlich ist die neue Corona-Variante?

Eine neue Covid-Mutation scheint ansteckender und tödlicher zu sein. Und sie beeinflusst die Impfungen.

Hamburg | Im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht. Bereits im Dezember wurde sie das erste Mal in Los Angeles nachgewiesen und ist seitdem auch in weiteren Bundesstaaten aufgetreten. In einzelnen Ländern, wie beispielsweis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.