"Corona-Karwoche" im Podcast : 5.Folge: Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zum Karfreitag

In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

10. April 2020, 09:17 Uhr

„Mein Weg durch die Karwoche“. So heißt der Podcast von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt (Nordkirche) in Kooperation mit shz.de.

„Wer wälzt uns den Stein weg?“ Danach fragt Kühnbaum-Schmidt in ihrer fünften Podcast-Folge zum Karfreitag. Dabei schaut sie auf das, was diesen Tag schwer macht, aber auch, worauf sie hofft und was Beistand geben kann an diesem Tag.