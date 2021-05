Aktuelle Corona-Zahlen in SH : 28 neue Fälle am Dienstag – Inzidenz in SH bei 29,9

In SH werden weiterhin 124 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 35 auf Intensivstationen. Kiel | Wie stark ist Schleswig-Holstein und sind die Kreise und kreisfreien Städte von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen? In diesem Artikel bieten wir einen Überblick über die aktuellen Zahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt am Dienstag, 25. Mai, bei 24,2. Map: 7-Tage-Inzidenz SH Tabellarische Darstellung Coronazahlen SH