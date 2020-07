Corona in Schleswig-Holstein : 155 Corona-Todesfälle im Land – Es bleiben Fragen

Was ist über die Verstorbenen bekannt? Wie alt waren sie? Unter welchen Vorerkrankungen litten sie? War Corona die Todesursache?

20. Juli 2020, 19:01 Uhr

Ratzeburg/Garding/Kiel | Erneut hat es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in Schleswig-Holstein gegeben. Nach Angaben des Kreises Nordfriesland starb eine Frau aus einem Altenheim in Garding. Damit summiert sich die Anzahl der Covid-19-Todesfälle nach den Daten der Landesregierung auf insgesamt 155 in Schleswig-Holstein.

Test negativ

Der Fall in Nordfriesland wirft aber offenbar noch Fragen auf: Die Frau sei zuletzt negativ auf das Virus getestet worden, hieß es. Zudem habe sie keinerlei Symptome der Erkrankung aufgewiesen. Das Gesundheitsamt in Nordfriesland prüfe nun die Möglichkeiten einer Obduktion.

„Momentan wird davon ausgegangen, dass die Frau nicht an den Folgen von Covid-19 verstorben ist“, erklärt eine Sprecherin des Kreises auf Nachfrage von shz.de.

Bei Mehrheit der Todesfälle war Covid-19 die Todesursache

Tatsächlich kommt es vor, dass Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 als nicht ermittelbar gelten: Dies sei bei 3 der bislang 155 Verstorbenen der Fall, erklärt Prof. Dr. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel. „Hier wollten sich die Gesundheitsämter nicht festlegen.“

Die Mehrzahl der Verstorbenen im Land, nämlich 138, sei jedoch an der gemeldeten Krankheit gestorben, so Fickenscher. Nur bei 14 der 155 Fälle habe es andere Ursachen gegeben. So könne auch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Infizierter stirbt, als „andere Ursache“ gelten.

Welche Rolle spielen Vorerkrankungen?

Durchaus spielen auch Vorerkrankungen bei dem Risiko, an oder nach einer Corona-Infektion zu sterben, eine Rolle, sagt der Infektionsmediziner: So litten 18 der 155 Verstorbenen an Diabetes, und in 15 Fällen gab es eine chronische Lungenerkrankung.

Ist also Covid-19 nur für Vorerkrankte wirklich gefährlich? Der Virologe ist bei solchen Fragen vorsichtig. Denn augenscheinlich gesunde, junge Menschen können ebenso betroffen sein.

Und es gibt Menschen, die ihre Vorerkrankung gar nicht kennen. Prof. Dr. Helmut Fickenscher

Unklare Fälle

So hat sich auch der Befund eines noch nicht lange zurückliegenden Todesfalls in Schleswig-Holstein gewandelt: Als zunächst nicht vorerkrankt galt eine 62-Jährige im Kreis Herzogtum Lauenburg, die am 6. Juli gestorben war.

Bei der Frau, die bereits Ende April mit schweren Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden war und auch beatmet werden musste, hatte die Coronavirus-Erkrankung eine Lungenschädigung zur Folge, die schließlich zum Tod führte.

„Die Erkrankung ist nicht zu unterschätzen.“

Wie sich jetzt – nach Vorlage eine endgültigen Befundes – herausstellt, habe es bei der Verstorbenen doch eine Vorerkrankungen gegeben, teilte Kreissprecher Tobias Frohnert am Montag auf Nachfrage mit. Inwieweit diese nun aber in Verbindung mit Corona zum Tod führen konnten, sei nicht geklärt.

Zwar „gehörte die Verstorbene zur Risikogruppe“, so Frohnert, der zudem aber warnt:

Die Erkrankung ist nicht zu unterschätzen. Auch für jüngere Menschen hat Covid-19 zum Teil erhebliche Langzeitfolgen. Tobias Frohnert, Kreissprecher Herzogtum Lauenburg

Mit Blick auf die Spätfolgen, „die nur in Einzelfällen bekannt sind“, so Fickenscher, soll jetzt am UKSH eine Studie auf den Weg gebracht werden. Der Kieler Virologe sieht überdies eine scharfe Altersgrenze mit Blick auf die „Risikogruppe“ kritisch.

Die Grenze schwanke sehr – je nach Gesundheitszustand des Einzelnen. Fest steht jedoch: Insgesamt gesehen steigt das Risiko vor allem im höheren Alter. Dies zeigen die stets aktualisierten Zahlen des Instituts für Infektionsmedizin auf der Internet-Seite der Landesregierung: Von den 155 im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Schleswig-Holsteinern sind 112 über 75 Jahre alt. Im Alter unter 45 Jahren ist hingegen bislang kein Todesfall zu beklagen.