Corona nervt die Schüler

Maskenpflicht, eiskalte Klassenzimmer und die ständige Infektionsgefahr: Wie geht es Jugendlichen in Schleswig-Holstein mit der Pandemie?

Avatar_shz von Ina Reinhart

02. Dezember 2020, 19:32 Uhr

Flensburg | Am Tag, als wir uns in der Goetheschule zum Interview treffen wollen, kommt die Absage: Zwei Schüler sind positiv auf Corona getestet worden. Deshalb müssen alle ab Klasse 8 erstmal einen Tag zu Hause bleiben – auch die Achtklässlerinnen, die mir erzählen wollen, wie sich Schule in Zeiten von Corona anfühlt.

Das gehört zum Alltag in deutschen Schulen im Herbst 2020, auch in Regionen, die auf den Corona-Risikokarten immer noch hellgelb statt tiefrot sind, wie Flensburg, wo das Goethe-Gymnasium liegt. Selbst in der Fördestadt mit ihren geringen Infektionszahlen hat bereits die Hälfte der Schulen Erfahrungen im Umgang mit Covid-19-Fällen.

Schulleiter Arnd Reinke ist anfangs noch vorsichtig optimistisch, dass die meisten Schüler schnell wieder grünes Licht bekommen. Die Ruhe zu behalten – das ist für ihn derzeit die Hauptaufgabe der Schulleitung. „Es passiert so vieles gleichzeitig“, sagt Arnd Reinke. Immer neue Verordnungen, die mit den schuleigenen Gegebenheiten abgeglichen werden müssen, das aktuelle Infektionsgeschehen, das eine Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt erfordert, die Einführung neuer technischer Plattformen, die das Arbeiten erleichtern sollen, aber erst einmal erheblichen Mehraufwand bedeuten – das alles sind Herausforderungen, die alle Schulen des Landes im Jahr 2020 zusätzlich zu bewältigen haben.

„Diese Zeiten sind anstrengend, aber auch voller Dynamik“, sagt Reinke. Gerade hat die Schule eine neue Software eingeführt, die erweiterte Möglichkeiten der Kommunikation mit sich bringt.

Scheiterte die digitale Kommunikation jahrelang an einem Gemisch aus Datenschutzfragen, unzureichenden Internetanschlüssen und teilweise auch schlicht an Technologieskepsis, wirkte die Pandemie wie ein Katalysator und beförderte die Schulen im Eiltempo ins 21. Jahrhundert, ins digitale Zeitalter. Das nützt ihnen jetzt, wenn Klassen, Kohorten, Jahrgänge oder Schulen in Quarantäne geschickt werden. Auch in der Goetheschule entscheidet das Gesundheitsamt diesmal, dass zwei ganze Jahrgänge für 14 Tage in Quarantäne gehen müssen.

Das Interview verlegen wir also in den virtuellen Raum, besprechen den Termin im Chat und treffen uns dann in der Videokonferenz. Die drei Schülerinnen erscheinen pünktlich vor den Bildschirmen – und freuen sich, sich endlich wieder mal zu sehen.

„Am Anfang war ich noch ganz happy in der Quarantäne. Aber nach und nach freue ich mich immer mehr darauf, wieder zur Schule zu gehen und die Freunde zu treffen. Zu Hause macht man gefühlt nichts außer Hausaufgaben“, sagt Asyel (14). Ihre Geschwister sind in der Schule, die Eltern arbeiten. Zwar leisten ihr einige Hausvögel Gesellschaft – doch das Gezwitscher stört auch, wenn sie mit Lehrern telefoniert oder Video-Unterricht hat.

Yasemin (13) ist tagsüber allein zu Hause. Sie findet es zwar manchmal ganz gemütlich, wenn sie sich nicht extra für die Schule anziehen muss. „Aber ich vergesse manchmal die Zeit“, sagt die Flensburgerin. Auch wenn die Lehrer der Goetheschule weiter nach Stundenplan mit den Schülern in Kontakt treten, müssen sich die Jugendlichen bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben zu Hause selbst organisieren. Mit dem Schulweg und dem Pausenläuten fallen auch die Strukturen weg.

Nach einem dreiviertel Jahr Leben mit der Coronagefahr gibt es dazu viele Erfahrungswerte und erste belastbare Daten. „Einige kommen gut mit der Situation zurecht, andere haben Probleme“, sagt Martina Teschner, Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons (Nummer gegen Kummer) des Kinderschutzbundes Kiel. Der Jugendrat des Landesverbandes hat Jugendliche direkt befragt und herausgefunden, dass die meisten sich auch in Coronazeiten sehr wohl in ihren Familien fühlen. Aber der Schuldruck hat eher noch zugenommen.

Bei der Nummer gegen Kummer melden sich deshalb aber nicht mehr Schüler wegen schulischer Probleme. Die Kinder und Jugendlichen machen sich vielmehr Sorgen über die Gesundheit der Großeltern. Dass sie jetzt auch wieder die Kontakte einschränken sollen und Sport- und Freizeitangebote fast komplett ausfallen, belastet die Schüler zusätzlich.

Forscher der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf fanden in der Studie Corona und Psyche (Copsy) heraus, dass die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie dazu führten, dass Kinder und Jugendliche gereizter waren, dass sich Freundschaftsverhältnisse verschlechterten und auch psychosomatische Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit zunahmen. Ängste oder Depressionen nahmen laut der Studie in dieser Zeit jedoch nur wenig zu.

Seit den Herbstferien müssen die meisten Schüler nun auch Masken tragen. Das wirkt sich negativ auf Kommunikation und Konzentration aus und ist dennoch so normal geworden, dass sich Schüler, die mit ärztlichem Attest davon befreit sind, auch vor Mitschülern rechtfertigen müssen. Auch das ständige Lüften wird zähneklappernd in Kauf genommen. Einige Schüler sitzen jetzt mit dicken Jacken im Unterricht.

Die Schüler finden es ärgerlich, wenn sie trotz der Vorsichtsmaßnahmen in Quarantäne geschickt werden, weil sie im Bus oder auf dem Schulhof eben doch infizierten Mitschülern zu nahe gekommen sind. Die Achtklässler der Goethe-Schule bekamen ein Informationsblatt mit Hinweisen vom Gesundheitsamt. Sogar von Familienmitgliedern müssen sie sich fernhalten. Am Tag, als die Quarantäne vorbei ist, umarmt Julian (13) herzlich seine Schwestern und seine Eltern und geht mit ihnen raus in den Wildpark.

Auch seine Mitschülerin Fjona (13) hat genug von der Quarantäne. „Ich freue mich so, wenn ich wieder zur Schule gehen kann“, sagt sie. Sie könnte sich aber vorstellen, mehr Schultage zu Hause zu verbringen, im Wechselunterricht. Doch auch wenn sie sich ein System erarbeitet hat, das ihren Schultag zu Hause strukturiert, und die Schule den digitalen Unterricht im Griff hat, wird den Schulen weiterhin so viel Präsenzunterricht wie möglich verordnet. Und deshalb hoffen die Schüler, dass alles gut geht, ihnen eine nächste Quarantänerunde erspart bleibt – und die Corona-Gefahr irgendwann ganz vorbei ist.