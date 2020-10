Trister November voraus! : Corona-Lockdown: Und was machen wir jetzt, liebe Freunde?

Geschlossene Restaurants, leere Weinkeller, Sylter Unverständnis und ein Punschwald. Eine Glosse von Jürgen Muhl.

von Jürgen Muhl

31. Oktober 2020, 12:34 Uhr

Flensburg/Rendsburg | Die freundliche Inhaberin des Friseursalons am Flensburger Holm spielt diesmal mit und bittet zum Haarschnitt. Beim letzten, also beim ersten Lockdown, war dies nicht mehr möglich. Der Schließungsbefehl kam quasi über Nacht. Jetzt aber bleibt die Haare schneidende Branche verschont. Sie darf auch in Zeiten steigender Corona-Zahlen ihrem Beruf nachgehen. Ein Lichtblick in diesem bald beginnenden trüben November. Aber jeden Tag zum Friseur? Das macht auf Dauer keinen Sinn und ist auch zu teuer.

Mit guten Freunden zum Stamm-Italiener. Nein, das ist strengstens untersagt. Ein neues Geldspar-Modell. Restaurantbesuche sind für vier Wochen gestrichen. Im Falle des in Rendsburg angesagten „Pane Vino“ kommt die Zwangspause wie gerufen. Sowohl der Restaurantbetreiber als auch sein Bruder, der Küchenchef, werden im November Vater. Da die schwangeren Ehefrauen zum Servicepersonal gehören, hinterlässt das Virus ausnahmsweise positive Testspuren.

Und dann gibt es ja auch noch von staatlicher Seite 75 Prozent des November-Umsatzes aus dem Vorjahr. Ein durchaus ansehnliches Trostpflaster. Die Stammgäste dagegen sind gut beraten, ihre privaten Weinkeller aufzurüsten. Glaubt doch kaum jemand daran, dass die Restaurants im Dezember wieder öffnen dürfen.

Knock-Out für manche Gastronomie

„Herbert Seckler ist schockiert“, titelt die zu unserem Verlag gehörende „Sylter Rundschau“. Der deutschlandweit bekannte „Sansibar“-Wirt macht sich Sorgen. Nicht nur um seinen eigenen Betrieb, sondern um die Inselbesucher im Allgemeinen. „Wie sollen denn all die Menschen, die jetzt auf der Insel sind, etwas zu essen bekommen? Das ist doch eine Katastrophe. Dann können die doch gleich die Insel schließen – das wäre konsequent“, schimpft der in der Regel zurückhaltend auftretende Nobel-Gastronom.

Sein Kollege, der Sylter Zwei-Sterne-Koch Johannes King vom Sölring Hof in Rantum, hält die Entscheidung für „völlig falsch“. „Da können sich einige meiner Kollegen die Kugel geben“, befürchtet King Schlimmes auf die Gastronomie zukommen. In der Tat: Auf Sylt rechnet man in der nächsten Woche mit einem Großteil von abreisenden Touristen. Bedeutet doch hier Urlaub Essen und Trinken. Und das möglichst gut und teuer.

Peter Thomsen, Betreiber des Deutschen Hauses und der „Flens-Arena“ in der Fördestadt, ist stets für eine Überraschung gut. Als Ministerpräsident Daniel Günther einen Tag vor dem Berliner Knock-Out der Gastronomie mit einem positiven Signal Mut macht, ist Thomsen guter Dinge. Wie in den Vorjahren soll sein Punschwald für gute Umsätze sorgen. Ist doch damit gutes Geld zu verdienen. Dann kommt das Aus. Und dem umtriebigen Unternehmer bleibt lediglich der letzte Oktober-Tag am Sonnabend, um den Trunk zu verkaufen. Ab 17.17 Uhr ist geöffnet. Und ab 1. November geschlossen.

Stillstand im Amateursport und leere Ränge bei den Profi-Clubs

Geschlossen hat auch der Sport im Lande. Während die Profis von Holstein Kiel und vom Drittligisten VfB Lübeck vor leeren Rängen zunächst einmal weiterspielen dürfen – wie auch die Handballer vom THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt –, geht bei den Amateuren nichts mehr. Das mag für die Zuschauer noch halbwegs zu verkraften sein, verfügt doch nicht jedes Spiel aus den unteren Klassen über einen sehenswerten Charakter.

Für die Akteure selbst kommt das Verbot allerdings einer staatlichen Verordnung oder zumindest Empfehlung gleich, doch bitteschön bis auf weiteres nicht mehr die Fußballstiefel zu schnüren. Ein Tiefschlag für die regionale Kicker-Elite, deren Lebensinhalt nun einmal Sportplätze und Vereinskneipen sind. Und die haben nun auch noch den Zapfhahn abstellen müssen. Welch ein trauriger November.

Radfahren, Arbeiten und gutes Essen

Wie nah sich Sport und Virus kommen können, zeigt das Beispiel des Achterrennens auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Knapp zwei Wochen nach der Abreise aus Rendsburg werden drei Akteure des Deutschland-Achters im Dortmunder Leistungszentrum positiv getestet. Gerade noch mal gutgegangen, Rendsburg.

Und was machen wir jetzt? Arbeiten, raus zum Spaziergang oder aufs Fahrrad, was ja noch erlaubt ist? Auch das Glas Rotwein in den eigenen Räumen ist genehmigt. Gutes Essen auch. Hausfrauen sind begehrt.