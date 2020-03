Infiziterte Polizisten : Corona-Krise: Polizei in SH im Mini-Shutdown

Polizeischulen sind dicht, zwei Beamte positiv getestet. Es gibt Pläne für den Notfall, doch auch die Bürger müssen helfen.

Avatar_shz von Eckard Gehm

16. März 2020, 20:06 Uhr

Kiel | In Schleswig-Holstein sind zwei Polizisten mit dem Corona-Virus infiziert, aber nicht erkrankt. Einer der Beamten ist im Landeskriminalamt tätig, der andere bei der Polizeidirektion Lübeck.

„Wir tun jetzt alles, um die Verbreitung innerhalb des Personals einzudämmen, damit die Polizei ihre Aufgaben weiter erfüllen kann“, sagte Torge Stelck, Sprecher im Landespolizeiamt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Die Fachhochschule in Altenholz und die Polizeischule in Eutin sind geschlossen. Im Steifendienst arbeiten nun immer die gleichen Kollegen in Schichten zusammen. Stelck: „Kommt es zu einer Infektion, kann die Quarantäne so auf eine kleinere Gruppe beschränkt werden.“ Sollte es dennoch zu weiteren Infektionen kommen, würden örtlich betroffene Dienststellen schließen. Dann, so Stelck, würden Zuständigkeiten zusammengelegt, und die Polizei würde ihre Arbeit auf das aktuelle Einsatzgeschehen reduzieren.

Polizei setzt auch auf Vernunft der Bürger

Kernaufgabe der Polizei ist derzeit auch, die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. So kontrollieren Beamte das Touristen-Verbot für die Inseln, Halligen und Warften. Doch wie lange ließen sich weitere, großräumige Sperrungen durchhalten? Torsten Jäger, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagt:

Flächendeckend Ortschaften dauerhaft abzuriegeln, dazu ist die Polizei personell nicht in der Lage. Hier müssen wir darauf bauen, dass die Bürger sich vernünftig verhalten. Torsten Jäger, GdP-Landeschef

Die punktuelle Kontrolle von Personen, die sich zum Beispiel nicht an die für sie angeordnete Quarantäne hielten, sei natürlich möglich. Ebenso Kontrollen bei Verstößen gegen das Verbot von Veranstaltungen oder Zusammenkünften.

Infekt-Sets mit Schutzmasken gibt es laut Landespolizeiamt auf jedem Dienstwagen, Reserven sind vorhanden. „Die Masken sollen aber trotzdem nicht dauerhaft während des Dienstes getragen werden, sondern nur bei erwartbarem, direktem Kontakt mit infizierten oder infektverdächtigen Personen“, betont Stelck.

Weiterlesen: Bürger sollen für Anzeigen Online-Wache nutzen

Bürger sollen nur in dringenden Fällen persönlich bei der Polizei erscheinen. Wer im Norden eine Anzeige erstatten wolle, könne stattdessen die Online-Wache nutzen. Und: Für Notrufe stünden immer die 110 und die notwendigen Streifenwagen bereit.

Der Plan für den Ernstfall

Doch was passiert, wenn die hochspezialisierten Beamten der Leitstelle in größerer Zahl ausfallen? Stelck: Dann haben wir die Möglichkeit aus dem Drei-Schicht-System in Zwölf-Stunden-Dienste zu wechseln, dadurch ließe sich ein Personalausfall abfedern.“

Die Bundespolizei, die jetzt im Norden die Grenzkontrollen über einen möglicherweise längeren Zeitraum gewährleisten soll, braucht Verstärkung. Sprecher Torsten Tamm: „Die bekommen wir durch unsere geschlossenen Einheiten, die Bundesbereitschaftspolizei.“ Die Abteilung aus Ratzeburg sei an die Grenze verlegt worden. An den drei noch offenen Übergängen der deutsch-dänischen Landgrenze sind laut Tamm am Montag allein bis zum Mittag etwa 20 Personen abgewiesen worden.