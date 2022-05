Rendsburg-Eckernförde : Containerbrand vor Ärztezentrum: Fünf Autos beschädigt

Bei einem Containerbrand in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel sind am Mittwoch fünf Autos beschädigt worden. Das Feuer vor einem Ärztezentrum sei etwas heftiger gewesen, weil in dem Container Sauerstoff gelagert worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren noch unklar.

...

