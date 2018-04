Brexit und seine Folgen für SH : CDU kämpft um EU-Förderung für Schleswig-Holstein

Die Nord-CDU fürchtet um den Fortbestand von 850 Millionen Euro EU-Fördermittel. Diese sind durch den Brexit in Gefahr.

von dpa

20. April 2018, 15:53 Uhr

Norderstedt | Die Nord-CDU sieht die bisherige EU-Förderung für Schleswig-Holstein in Höhe von rund 850 Millionen Euro wegen des EU-Austritts Großbritanniens am 30. März 2019 in Gefahr. „Für Schleswig-Holstein sind die Strukturfonds von äußerst großer Bedeutung“, heißt es in den „Europapolitischen Thesen“, die die Landtagsfraktion auf einer Klausursitzung am Freitag in Norderstedt beschloss und vorstellte. Die CDU fordert eine Weiterführung der Förderung auch nach dem Brexit, der für den EU-Haushalt Mindereinnahmen von mindestens zwölf Milliarden Euro bedeute.

Der siebenjährige EU-Finanzrahmen läuft 2020 aus. Ob der neue Finanzrahmen von 2021 bis 2027 erneut mit insgesamt 850 Millionen Euro ausgestattet werde, sei ungewiss, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch. „Da ist noch nichts in trockenen Tüchern.“ Es habe bereits Überlegungen gegeben, bestimmte Regionen künftig nicht mehr zu fördern, warnte Koch. Er sprach von einem „Test-Ballon“.

Der frühere niedersächsische Ministerpräsident und heutige Europaparlamentarier David McAllister (CDU) versicherte, sich für eine hohe Mittelausstattung einzusetzen. McAllister, Stellvertretender Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), verwies wie die Nord-CDU in ihren „Europolitischen Thesen“ darauf, dass die EU trotz sinkender Einnahmen durch den Brexit vor zusätzlichen Aufgaben stehe – etwa bei der Terrorbekämpfung, der Migrations- und Integrationspolitik, der verstärkten EU-Grenzsicherung und der Außen- und Verteidigungspolitik. „Die Frage ist, wie kriegen wir den Kreis rund bei geringeren Ausgaben und mehr Aufgaben?“

Der europapolitische Experte der CDU-Fraktion, Hartmut Hamerich, sieht Kürzungen auf den Agrarbereich zukommen, da dies der größte EU-Posten sei. Bisher erhalten laut Hamerich Landwirte je Hektar Ackerland 300 Euro von der EU im Jahr als Grundförderung. Wie hoch dies in Zukunft sein werde, sei offen.

Am Donnerstag hatte sich die CDU-Fraktion mit der großen Bedeutung des Hamburger Flughafens und Hafens für Schleswig-Holstein befasst. Koch unterstrich, dass Schleswig-Holstein notfalls zusätzlichen Hamburger Hafenschlick vor seiner Nordseeküste verklappen lassen würde – vorausgesetzt, dass Hamburg sich ernsthaft um Alternativen bemüht habe. Die sei so im Jamaika-Koalitionsvertrag vereinbart.

Voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 dürfte Hamburg die bisher genehmigte Menge an Hafenschlick verklappt haben, sagte Koch. Hamburgs Antrag bei Bundesbehörden, künftig jenseits der Zwölf-Meilen-Zone in der ausschließlichen Wirtschaftszone verklappen zu dürfen, werde aber bis 2020 voraussichtlich noch nicht entschieden sein. Es gebe hohe Hürden, möglicherweise sei auch EU-Recht berührt.

Insofern könnte Hamburg erneut auf Schleswig-Holstein zukommen. „Wir haben keine Absage, aber auch keinen Freifahrtschein gegeben“, sagte Koch zur Position der CDU-Fraktion.

Der Lärmschutz stand im Fokus der Gespräche über den Hamburger Flughafen. Man sehe den Flughafen auf dem richtigen Weg, um das Problem zu entschärfen, sagte Koch. Er verwies auf die wachsende Zahl leiserer Flugzeuge und die Strafgebühren von 2500 bis 3000 Euro, die nach 23 Uhr landende Flugzeuge zahlen müssten. Forderungen, ein Flugverbot statt um 23 Uhr bereits auf 22 Uhr vorzuverlegen, erteilte Koch eine Absage. Der Flughafen sei zu wichtig.