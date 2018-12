Feuer in Kiel : Brennende Wäsche: Dutzende Feuerwehrleute rücken aus

Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung konnte verhindert werden.

von dpa

18. Dezember 2018, 06:38 Uhr

Kiel | Wegen brennender Wäsche auf einem Balkon in einem Kieler Mehrfamilienhaus sind am Montagabend mehrere Dutzend Feuerwehrleute ausgerückt. Ein Mann erlitt dabei Verbrennungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Scheiben zwischen Balkon und Wohnung platzten. Doch die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen in die Wohnung verhindern.

