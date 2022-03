Schleswig-holstein : Brand in Schul-Mensa

An einer Schule in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brennt es im Bereich der Mensa. Da der Brand bereits vor Unterrichtsbeginn bemerkt wurde, seien keine Kinder auf dem Gelände gewesen. Die zuständige Rettungsleitstelle bestätigte, dass keine Menschen in Gefahr seien. Zwei Feuerwehren seien mit etwa 36 Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wegen des Feuerwehreinsatzes kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der der Nähe der Schule. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, war zunächst unklar.

