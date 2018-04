Schafstedt : Brand im Kinderferienclub „Popcorn“

Eine Werkstatt auf dem Gelände des Kinderferienclubs geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand.

von Karsten Schröder

05. April 2018, 13:45 Uhr

Schafstedt | Zu einem Feuer in einer Werkstatt des Kinderferienclubs Popcorn bei Schafstedt im Kreis Dithmarschen kam es am Donnerstagmorgen. Das Feuer war in einer etwa 15 mal 20 Meter großen Halle auf dem weitläufigen Gelände ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Jedoch verbrannte ein Fahrzeug, das in der Halle untergestellt war.

Insgesamt 50 Rettungskräfte unterschiedlicher Wehren waren im Einsatz. Der Kinderferienclub „Popcorn“ liegt zwar auf dem Gebiet der Gemeinde Bornholt und gehört damit zum Kreis Rendsburg-Eckernförde. Da dieser Teil der Gemeinde aber auf der Nordseite des Kanals liegt und an der Straße Weidenhof die Gemeindegrenze ist, hat die Gemeinde Schafstedt den Brandschutz übernommen..



Während der Osterferien ist der Ferienclub voll belegt. „Es bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kinder“, sagte Oliver Nobbe, stellvertretender Wehrführer von Schafstedt und Einsatzleiter. Die Gebäude, in denen die Kinder untergebracht seien, hätten einen genügend großen Abstand zu der Werkstatt, in der es gebrannt hatte.

Den Ferienclub „Popcorn“ gibt es seit 1980. Hier können Kinder von sechs bis 15 Jahren Ferienfreizeiten ohne Eltern verbringen mit Freizeitangeboten wie Ponyreiten oder Quadfahren.

