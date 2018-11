Puttgarden : Brand auf Recyclinghof

Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand eines Müllberges zu löschen.

von Arne Jappe

16. November 2018, 07:34 Uhr

Puttgarden | Bei einem Feuer auf einem Recyclinghof der Firma „Von Schönfels“ in Puttgarden auf Fehmarn (Landkreis Ostholstein) ist die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag über Stunden im Einsatz gewesen. Mehrere Kubikmeter Müll seien aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.

Die Einsatzkräfte wurden um 20:18 Uhr alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen schlugen aus dem ca. 500qm³ großen Müllhaufen hohe Flammen. Aufgrund der unübersichtlichen Lage erhöhte Einsatzleiter Volker Delfskamp die Alarmstufe.

Weitere Kräfte aus Burg und Vadersdorf wurden zur Einsatzstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer dann schnell unter Kontrolle. „Durch den massiven Einsatz von Wasser und einem leichten Schaumgemisch, gelang es uns schnell, dass Feuer nieder zu schlagen.“, sagt Pressesprecher Lars Carstensen von der Feuerwehr. Als das Feuer unter Kontrolle war, kamen Bagger und Radlader von der „Firma Schönfels“ zum Einsatz. Sie verteilten den Müllhaufen und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Glutnester ablöschen.

(mit dpa)