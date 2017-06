Polizeieinsatz auf Fehmarn : Bombendrohung gegen Scandlines: Sprengstoffhunde auf dem Weg nach Puttgarden

vergrößern 1 von 1 Foto: Lars Braesch 1 von 1

Fehmarn | Der Fährhafen Puttgarden auf Fehmarn ist seit Mittwochmittag wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt und komplett abgeriegelt. Die Fährschiffe „Kronprinz Frederick“ und „Prinz Richard“ lagen ab etwa 12.30 Uhr im Hafen fest und die Fahrgäste wurden evakuiert. Zuvor hatte es eine Bombendrohung per Telefon gegeben. Der Anrufer drohte mit einer Bombendetonation auf einer Fähre. Ein konkretes Schiff nannte er offenbar nicht.

Während in Puttgarden weiter nichts geht, gab die Polizei Südseeland gegen 14.20 Uhr nach der Sicherheitskontrolle der Fähren ihrerseits grünes Licht: Der Fährverkehr mit den Scandlines-Schiffen in Richtung Deutschland und Schweden wurde wieder freigegeben. Fraglich ist nur, ob sie in Puttgarden anlegen können, denn dort scheint die Drohung konkreter zu sein.

Der kan være trafikale udfordringer på strækningen mod Rødby og Gedser. Vær tålmodige. Færgedriften er netop sat i gang igen. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 7. Juni 2017

Laut „Ekstra Bladet“ ist konkret eine Fähre auf der Strecke Rødby-Puttgarden bedroht worden. „Ich kann bestätigen, dass es eine Drohung gegen die Fähre gegeben hat aber mehr kann ich nicht sagen, da die Ermittlungen laufen“, sagte John Andersen der Zeitung.

Die Aussagen der Reederei deuten eher auf einen unklaren Anruf hin: „Da wir nicht genau wissen, worum es sich bei der Drohung handelt, haben wir uns dazu entschieden, die Linien Gedser-Rostock, Rødby-Puttgarden und Helsingør-Helsingborg einzustellen“, sagte Anette Ustrup Svendsen der Nachrichtenagentur Ritzau. Sämliche Scandlines-Fähren mit Ausnahme der sich auf See befindenden „Schleswig-Holstein“ wurden daraufhin evakuiert, die „Deutschland“, „Prinsesse Benedikte“ und „Holger Danske“ wurden teilweise nach Rødby zurückbeordert und dort entladen.

Die Polizei von Südseeland und Lolland-Falster berichtet in einer Pressemitteilung, man habe zuvor einen Hinweis erhalten. Deshalb sei die Polizei zu einer Sicherheitskontrolle der Fähren ausgerückt. Die Fähre Deutschland lag zur der Zeit in Rødby vor Anker und wurde von der dänischen Polizei durchsucht. Die Polizei in Dänemark kündigte weitere Untersuchungen im Fährumfeld und Präsenz in Rødby und Gedser an, rät aber dazu, die Situation nicht hochzukochen: „Das Ganze ist ruhig und undramatisch abgelaufen. Die Leute waren sehr geduldig und haben die Situation gut aufgenommen“, erklärte Kim Kliver von der Polizei über eine Pressemitteilung.

Problematisch ist zurzeit der Lkw-Verkehr in Richtung Puttgarden. Die Ausweichparkplätze seien nahezu belegt, berichtet die Polizei.

