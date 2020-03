Bitte kein „Das schaff’ ich schon“

von Julia Voigt

19. März 2020

Die Generationen vor uns haben Großes geleistet. Sie haben für uns gesorgt und uns gut auf den Weg gebracht. Jetzt ist es an uns, vor allem die älteren und erkrankten Menschen vor Ansteckung zu schützen und sie vor einer vielleicht folgenschweren Krankheit zu bewahren. Wir schließen Bildungsstätten, belasten unsere Wirtschaft massiv und drücken für das gesamte Sozialleben die Pausetaste. Ein noch nie da gewesener Kraftakt, dessen Ausgang ungewiss ist.

Und dann stehe ich an der Supermarktkasse, die Hände vorher noch 20 Sekunden lang eingeseift, und werde von einer betagten Dame unsanft bedrängt. Ihren Atem kann ich bereits im Nacken spüren. Während ich gehörig Abstand zum Vordermann halte, rammt sie mir ihren Einkaufskorb in die Kniekehlen. Gut, lass’ ich sie einfach vor. Nun rückt sie dem nächsten auf die Pelle. An Kasse Zwei sieht es nicht anders aus. Dicht aneinander gedrängt, eine Hamster-Menschen-Schlange, die sich lautstark über den Sinn und Widersinn der Schutzmaßnahmen und sicheren Verschwörungstheorien auslässt.

Meinen Nachbarn, die kaum die Stufen zu ihren Wohnungen erklimmen können und teilweise seit Jahren mit schlimmen Erkrankungen leben müssen, biete ich an, den Einkauf und den Weg zur Apotheke zu übernehmen. „Ah, nö danke. Ich war gerade los, und zur Apotheke ist es nicht weit. Das schaff’ ich schon.“ Na klar, darf jetzt niemand einsam und von aller Welt isoliert werden – aber warum der Baumarkt unserer mittelgroßen Stadt am vergangenen Sonnabend 6000 Besucher zählte, erschließt sich mir nicht. Blumen pflanzen können wir auch noch nach Corona. Nun frag’ ich mich, ob ich etwas falsch verstanden habe? Wir igeln uns im Home-Office ein, streichen sämtliche Termine aus den Kalendern, damit unser Gesundheitssystem nicht kentert, wenn die große Welle kommt. Ja, es ist unsere verdammte Pflicht, Sorge um die Menschen zu tragen, die eine größere Viren-Angriffsfläche sind als wir selbst. Nur wäre es hilfreich, wenn sie selbst das auch so sehen würden, sonst geht die Rechnung nicht auf.