Jahresbericht 2017 : Bilanz des Zolls in Schleswig-Holstein: Schmuggelzigaretten im Fokus

Der Zoll stellt seine Jahresbilanz im Norden vor. Dabei geht es auch um einen Rekordfund aus dem März.

von dpa

18. April 2018, 12:02 Uhr

Borgstedt | Der Zoll hat den bisher größten Fall von Zigarettenschmuggel in Schleswig-Holstein aufgedeckt. Am 13. März seien am Kieler Ostufer in einem angeblich mit Tiefkühlfisch beladenen Kühllaster aus Estland 10,4 Millionen Zigaretten gefunden worden, hieß es am Mittwoch im Zollamt Rendsburg bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 des Zolls für Schleswig-Holstein. Wären die Zigaretten in Deutschland veräußert worden, hätte der Fiskus einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro gehabt. Bisher war der Fall noch nicht publik gemacht worden.

Bereits im Februar waren bei einem Aufgriff in Lübeck 6,6 Millionen illegal eingeführte Zigaretten sichergestellt worden. Der Zigarettenschmuggel internationaler Banden und Netzwerke habe sich ausgeweitet, sagte die Leiterin des Hauptzollamtes Martina Nagel.

Travemünde: Zoll findet mehr als sechs Millionen Zigaretten hinter Tierstreu

Außerdem veranschaulichte der Zoll vor der Presse die Bedeutung seiner Spürhunde in Zeiten des Internet-Handels mit einer Übungsdemonstration. Spürhunde erschnüffelten in einem Paket Rauschgift. „Manche Rauschgifthändler glauben, sie könnten praktisch ohne Risiko einfach mal ein Kilo Rauschgift per Paketdienst verschicken – das ist ein Irrtum“, sagte Minkwitz.

Um den Schmuggel von Waren in Autos zu unterbinden, setzt der Zoll auch auf moderne Technik. Dies wird am Beispiel einer Hohlraumsonde, die Verstecke in Fahrzeugen aufspüren kann, demonstriert.

Norddeutschland – der Drogen-Hotspot der Republik

Im Jahr 2016 hatten Schleswig-Holsteins Zöllner nach eigenen Angaben knapp 50.000 Objekte und mehr als 68.000 Menschen kontrolliert. Dabei wurden in mehr als 4800 Fällen Schmuggel verhindert beziehungsweise Verstöße gegen das Zollrecht aufgedeckt. Unter anderem konnten die Beamten 1,9 Millionen unversteuerte Zigaretten und 31.000 Liter unversteuertes Mineralöl aus dem Verkehr ziehen. Weiterhin wurden 95 Waffen, mehr als 1550 Schuss Munition sowie mehr als 16.300 illegale Böller sichergestellt.