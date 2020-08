Appell an Gastronomen in SH : Bernd Buchholz verlangt mehr Disziplin bei Einhaltung der Corona-Regeln

Der Wirtschaftsminister berichtet von Beschwerden von Kunden der Gastronomie-Branche. Die Hygienekonzepte würden nicht eingehalten werden.

Avatar_shz von sh:z

30. August 2020, 19:41 Uhr

Kiel | Der für Tourismus zuständige Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat den Gastwirten ins Gewissen geredet, auf Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Bislang sei das Land gut durch die Krise gekommen, aber wenn sich die Gäste bei kühlerer Witterung zunehmend in Innenräumen aufhielten, komme es darauf an, „den Kunden die Wahrung von Abständen zu ermöglichen“. Es gebe vermehrt Beschwerden von Kunden der Gastronomie-Branche, wonach Hygiene-Konzepte nur noch halbherzig angewendet würden.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Buchholz: „Ich glaube, wir können heute und eine ganze Reihe von Wochen nach dem Ende der Sommerferien sagen, dass in Hotel- und Gastronomiebetrieben die Sommerferien gut überstanden worden sind.“ Das Ansteigen der Pandemiezahlen habe eher etwas mit Reiserückkehrern zu tun als mit dem Tourismus im Land.

Das hat gut geklappt, aber jetzt gilt es, achtsam zu bleiben. Bernd Buchholz

Das gelte insbesondere dann, wenn die Gäste nicht mehr auf der Terrasse säßen, sondern wieder in die Innenbereiche von Restaurants und Cafés kämen und dort an Tischen Platz nähmen. „In der Gastronomie tut man gut daran, wenn man die Abstands- und Hygieneregeln sichtbar einhält. Da fühlen sich die Gäste sicher, und Sicherheit in diesen Zeiten bedeutet auch keine weiteren Verschärfungen in der Zukunft“, warnte der Minister.

Buchholz appelliert an Gastronomen

Buchholz’ Appell an alle Gastronomen: „Rücken an Rücken sitzen ist nicht, die Regelungen bleiben beibehalten, dass zwischen den Gruppen 1,50 Meter Platz bleiben muss. Ich beobachte in letzter Zeit, dass man da etwas lax mit umgeht.“

Zuletzt waren in Deutschland wieder deutlich mehr Menschen an Corona erkrankt. Ob sich dabei Menschen auch in Schleswig-Holstein infiziert haben, ist nicht nachzuvollziehen, weil Infizierte bei den Gesundheitsämtern des Heimatwohnortes gezählt werden. Dort werden auch etwaige Quarantäneregeln überwacht.