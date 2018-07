Ernteausfälle : Bauernverband fordert Landeshilfen wegen anhaltender Dürre

Sowohl Bauernverband als auch Landwirtschaftskammer läuten die Alarmglocken. Hilfe vom Land werde dringend benötigt.

von Marle Liebelt, dpa

27. Juli 2018, 13:18 Uhr

Der Bauernverband hat wegen drastischer Ernteausfälle in Schleswig-Holstein Unterstützung von der Landesregierung eingefordert. „In dieser dramatischen Situation halten wir es für absolut erforderlich, dass das Land die betroffenen Landwirte nach allen Möglichkeiten unterstützt“, sagte Bauernpräsident Werner Schwarz am Freitag.

Ertragsverluste von 30 Prozent und mehr

Als Beispiele nannte er mögliche Steuer- und Pachtstundungen sowie antragslose Grünland-Umbrüche für Tierhalter, um Futter für die Tiere sicherzustellen. Die langanhaltende Trockenheit sei beispiellos. „Es gibt keinen richtigen Vergleichsmaßstab.“ Laut Landwirtschaftskammer gibt es bei Winterweizen und Wintergerste Ertragsverluste von 30 Prozent und mehr. Massive Ausfälle sind auch bei Raps, Mais, Heu und Kartoffeln zu erwarten.

Ertragsverluste in nahezu allen Bereichen

Auch die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein betont die prekäre Lage. In einem Faktenpapier zur aktuellen Trockenheitssituation schreibt sie: „Frühsommertrockenheiten hat es schon öfter gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß.“ Die Ertragsverluste würden sich auf nahezu alle Bereiche ausweiten. Besonders die Getreide- und Rapsernte, die Futterernte (Gras, Heu, Silomais) sowie die Kartoffel- und Zuckerrübenernte leiden in diesem Jahr. Das wirke sich auch auf die viehhaltenden Betriebe aus, da die Futtermittel knapp und immer teurer seien. Viehbestände wurden bereits angepasst.

Risikomanagement muss ausgeweitet werden

Die Landwirtschaftskammer befürchtet, dass einige Betriebe aufgrund der Dürre in eine „finanzielle Schieflage“ geraten würden. Zur Zeit sei die Beratung der Landwirtschaftskammer aufgrund der Einnahmeverluste stark gefordert, um Liquiditätspläne als Vorbereitung für anstehende Bankgespräche zu erstellen.

Daraus schlussfolgert die Kammer, dass das Risikomanagement in der Landwirtschaft weiter verbessert werden müsse. Außerdem sollte ein abgestimmtes Finanzmanagement zur Abfederung finanzieller Risiken beitragen.

Kritik an Robert Habeck

Der Bauernverband äußerte sich außerdem unzufrieden mit der Arbeit des scheidenden Landwirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Man fühle sich „im Stich gelassen“, sagte Bauernverbandspräsident Werner Schwarz am Freitag. Habeck sei „nicht vor Ort und da hat das Fachministerium versagt“. Dem Grünen-Bundesvorsitzenden unterstellte er „reinen Populismus“: „Der Minister ist hier sechs Jahre Fachminister in Kiel gewesen und hat überhaupt nichts gelernt.“

Habeck hatte in der Tageszeitung „Die Welt“ (Montagausgabe) davon gesprochen, dass die Tierhaltung in ihrer sehr intensiven Form an ihre ökologischen Grenzen stoße. „Im Winter kann die Gülle nicht ausgebracht werden, im Sommer mangelt es an Futter. Wir müssen den Tierbestand reduzieren.“ Als Gegenmodell nannte er eine Umsteuerung zu einer flächengebundenen Landwirtschaft: „Ein Betrieb sollte nur so viele Tiere haben, wie er mit dem Ertrag seiner Flächen grundsätzlich ernähren kann.“

Habecks Forderungen heizten den von ihm selbst verteufelten Strukturwandel in der Landwirtschaft an, sagte Schwarz. Eigentlich gewollte kleinere Betriebe könnten als Folge von größeren übernommen werden. „Import von Fleisch kann nicht die Lösung sein.“ Möglicherweise versuche Habeck als Grünen-Bundeschef Stimmung gegen die Landwirtschaft zu machen, sagte Schwarz. „Als Landwirtschaftsminister für Schleswig-Holstein halte ich das für eine unterirdische Katastrophe.“