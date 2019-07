Ausnahme Dauergrünland : Bauern erleichtert: Bodenpreise in SH sollen endlich stagnieren

Zu den teuersten Regionen zählen das Hamburger und Kieler Umland, Eiderstedt und die küstennahen Bereiche von Dithmarschen.

von Frank Jung

01. Juli 2019, 20:05 Uhr

kiel | Die Preisspirale ist noch immer nicht für alle landwirtschaftlichen Flächen am Ende: Für den Kauf von Dauergrünland – etwa zur Milchviehhaltung oder zur Heu- und Silage-Produktion – mussten Bauern im letzten Jahresvergleich abermals tiefer in die Tasche greifen: Der Preis pro Hektar kletterte zwischen 2017 und 2018 um 5,4 Prozent auf 17.356 Euro. Zu den teuersten Regionen jenseits von 20.000 Euro zählen dabei das Hamburger und Kieler Umland, Eiderstedt und die küstennahen Bereiche von Dithmarschen.

Teuerungsschub könnte bald zu Ende sein

Das geht aus einem Kauf- und Pachtpreisspiegel für landwirtschaftliche Grundstücke hervor, den das Statistikamt Nord im Auftrag des Kieler Agrarministeriums veröffentlicht hat. Da es sich erst um das dritte Jahr mit einer derartigen Auswertung handelt, hält man es im Ministerium für belastbare Aussagen zu Preis-Trends noch für zu früh. Jenseits des Dauergrünland erhärten sich aber die Anzeichen, dass der ein Jahrzehnt anhaltende Teuerungsschub bei Agrarflächen zum Ende kommt.

So verzeichnet die neue Statistik beim Kauf von Ackerland im landesweiten Durchschnitt eine Stagnation. Das Gleiche gilt für Pachten von Ackerland und Dauergrünland.

Ostholstein ist am teuersten

Zwischen 2006 und 2016 hatten sich die Bodenpreise noch mehr als verdoppelt. Inzwischen schlägt der Kauf eines Hektars Ackerland im Mittel mit 33.370 Euro zu Buche. Gestiegen sind die Preise nur noch in den Hamburger Rand-Kreisen Stormarn, Pinneberg und Herzogtum Lauenburg sowie in Nordfriesland. Am allerteuersten ist Ostholstein. Dort werden für einen Hektar Acker 39.000 Euro aufgerufen. Es folgen Stormarn mit 36.904 und Pinneberg mit 35.162 Euro. Nordfriesland kommt auf 34.100.

Die Pacht je Hektar liegt für Acker bei durchschnittlich 546 Euro, für Dauergrünland bei 341 Euro. Bei der Pacht fällt das Nord-Süd-Gefälle geografisch umgekehrt zu den Käufen aus: Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sind bei Acker mit 610 bzw. 591 Euro pro Hektar am kostspieligsten. 562 Euro bringen Rendsburg-Eckernförde auf Rang drei.

Wir sind froh, wenn eine Stagnation eintritt. Die Entwicklung zuletzt war nicht mehr gesund. Agrarstrukturell sind immer weiter steigende Bodenpreise bedenklich. Solche Sprünge kann kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr erwirtschaften. Michael Müller-Ruchholtz, stellvertretender Generalsekretär des Bauernverbands

Nur die allergrößten können sich dann noch Zukäufe und -pachten leisten, obwohl auch kleine und mittlere unter dem Druck stehen zu wachsen. Allenfalls für Betriebe, die sowieso aufgeben, seien die hohen Bodenpreise interessant. Sie können dann ihre Werte noch einträglich versilbern.

Hunger nach Land in Ostholstein

Dass die Kaufpreise rund um Hamburg am höchsten ausfallen, erklärt Müller-Ruchholtz mit dem „Speckgürtel-Effekt“: Dort ist die Nachfrage nach Land durch neue Siedlungsflächen, Gewerbegrundstücke und Verkehrsadern größer als überall sonst. Zunehmende Land-Knappheit treibt die Preise.

Das lasse sich auch im Fall Ostholstein beobachten, erläutert der Bauernverbands-Experte. Nicht nur die besondere Bodengüte dort macht Käufe teuer. Dort herrscht auch angesichts der Flächen für die Hinterlandanbindung der Fehmarnbelt-Querung Hunger nach Land. Und dann kommen noch weitere Areale obendrauf, die für den Naturschutz als Ausgleich für die Belt-Querung ins Haus stehen.

Dass Dauergrünland übers ganze Land hinweg abermals teurer wurde, führt Müller-Ruchholtz auf die verschärfte Düngeverordnung und dadurch befeuerte Nachfrage zurück: Höfe mehr Fläche, um Gülle auszubringen.

Die früheren Preisschübe hatten Experten mit dem allgemeinen Bau-Boom, den hohen Vergütungen für mit Mais befütterte Biogasanlagen und der Nachfrage nach Naturschutzflächen erklärt; desgleichen mit landwirtschaftsfremden Bodenkäufern, die mangels Zinsen alternative Anlagemöglichkeiten suchen.