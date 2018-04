Bauern blasen zur Gänsejagd

Landwirte: Fraßschäden nehmen überhand / Ministerium stellt Entschädigungen in Aussicht

von Kay Müller

23. April 2018, 21:02 Uhr

Oke Martinen guckt kritisch. Der 20-Jährige steht auf einem Acker in Ockholm (Kreis Nordfriesland) und schabt mit dem Schuh einige Gänsekötel über die knappe Grasnarbe. „Das Problem haben wir bei uns auf Amrum noch viel stärker. Die sitzen überall und fressen uns alles weg.“

Die, das sind die Wildgänse. Sie sitzen ein paar hundert Meter weiter auf einem Feld – zu Hunderten. Und sie ärgern Bauern wie Oke Martinen – besonders auf den nordfriesischen Inseln, aber auch in Dithmarschen bis hin zu Ostholstein oder der Insel Fehmarn. „Das ist ein landesweites Problem, und der Schaden ist groß, sehr groß“, sagt Bauernverbandspräsident Werner Schwarz, der zu einem „Gänsegipfel“ nach Ockholm geladen hat. „Wir haben nichts gegen die Gänse, aber gegen ausufernde Bestände.“ Denn die Zahl der Tiere explodiere. Auch Touristen seien betroffen, weil Gänse ihren Kot an Küsten und Seen hinterlassen.

Schwarz’ Botschaft ist klar: Die Landwirte wollen Entschädigungen vom Staat für die Fraßschäden, die ihnen die immer zahlreicher werdenden Nonnen- und Graugänse zufügen. Im deutlich fünfstelligen Bereich liegen die bei Martinen. In Niedersachsen haben die Bauern sogar schon das Land verklagt. Schwarz beklagt, dass die Gänse auf Naturschutzflächen ungestört rasten und das leckere Saatgut von den Äckern klauen.

Martinen reicht das nicht. 360 Euro Entschädigung bekommt er pro Hektar für besonders ausgewiesene Bereiche, aber die machen nur rund ein Fünftel seiner Wirtschaftsflächen aus. Der Bauer hat alles versucht, um die Tiere loszuwerden, er hat spezielle Vogelscheuchen aus England besorgt, 10 000 Euro für Vergrämungsaktionen ausgegeben. „Hat alles nichts gebracht. Wenn ich mit dem Auto auf den Acker fahre, gehen die Gänse zur Seite und setzen sich dann wieder hinter mir in die Fahrspur.“ Für ihn hilft nur eines: „Intensive Bejagung – alles andere ist halber Kram.“

Rückendeckung bekommt er vom Vizepräsidenten des Landesjagdverbandes Andreas-Peter Ehlers: „Wir müssen die Jagd ausweiten und können das auch, zumindest so, dass sich der Bestand nicht immer weiter vergrößert. Wir sind bereit.“

Für Leute wie Frank Hofeditz vom Naturschutzbund Nabu ist das keine Option. „Einige Landwirte haben Schäden und müssen dafür entschädigt werden – aber das Problem ist regional sehr unterschiedlich.“ Tobias Langguth vom Bund für Umwelt und Naturschutz geht weiter: „Die betroffenen Landwirte kann man an einer Hand abzählen.“ Eine Entschädigung sei „Quatsch“, weil so Bauern ihre Ernte vergoldeten. „Es ist nicht nachweisbar, dass der Ertrag auf Flächen geringer ausfällt, auf denen Gänse waren.“ Zudem gebe es nicht zu viele Tiere.

Martinen kann solche Sätze kaum glauben. Er berichtet von schwarz gepickten Flächen. „Eine vernünftige Landwirtschaft ist auf Amrum nicht mehr möglich.“

Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kennt die Klagen: „Aktuell prüfen wir, ob es künftig möglich sein wird, eine Entschädigung für durch Gänsefraß entstandene Schäden zu zahlen, statt Ausgleichsmöglichkeiten über den Vertragsnaturschutz anzubieten.“ Sprich: Bauern könnten Geld bekommen ohne Flächen aus der Nutzung zu nehmen. Aber nur wenn die EU mehr Geld gibt – und auch dann erst ab 2021.

Oke Martinen reicht das nicht. „Ich will kein Bittsteller sein, sondern Landwirt.“ Er pocht auf eine Ausweitung der Jagd. „Das darf jetzt nicht mehr Jahre dauern, denn dann sind wir pleite. Wegen der Gänse.“