Unfall : Autofahrer nach Zusammenprall mit Baum schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum bei Pinneberg geprallt und dabei schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen kam das Auto in der Nacht zum Sonntag auf der Landstraße nach Schenefeld von der Fahrbahn ab und wurde gegen den Baum geschleudert, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer war daraufhin in seinem Auto eingeklemmt, aber bei Bewusstsein. 23 Feuerwehrleute brauchten etwa 50 Minuten für seine Befreiung und konnten ihn schließlich durch das abgesägte Dach rausholen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.

