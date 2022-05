Unfall : Auto versinkt in Husumer Hafenbecken: Zwei Tote

Ein Auto mit zwei Insassen ist am Montag im Husumer Hafenbecken versunken - beide Menschen starben. Es handle sich um eine Frau und einen Mann, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord am Abend. Zeugen hätten beobachtet, dass der Wagen einparken wollte, dann einen Satz nach vorne gemacht habe und ins Wasser gestürzt sei. Nach dem mutmaßlichen Unglück am Nachmittag seien sehr viele Notrufe eingegangen. Das Auto sei unterdessen aus dem Becken geholt worden.

