Kreis Dithmarschen : Auto landet kopfüber im Graben – Fahrer betrunken und verwirrt

Die Einsatzkräfte mussten die Unfallstelle in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) erst einmal suchen.

von Karsten Schröder

01. April 2018, 11:13 Uhr

St. Michaelisdonn | Eine verwirrte und total verschmutzte Person in Höhe des St. Micheler Friedhofs – dieses befremdliche Bild, das sich Passanten am frühen Ostersonntag bot, klärte sich erst nach Eintreffen der Polizei auf.

Der junge Mann, ein 19-Jähriger aus St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen), hatte betrunken einen Unfall gebaut. Nach Polizeiangaben befuhr er den Seidenfelder Weg in St. Michaelisdonn. Er verlor die Kontrolle über seinen Renault Twingo und landete mit dem Auto kopfüber im Graben. Es gelang dem jungen Mann, aus dem Auto zu klettern. Er entfernte sich vom Unfallort und wurde schließlich auf der Eddelaker Straße in Höhe des Friedhofs aufgefunden.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der unter Schock stehende Mann Alkohol getrunken hatte. Und das nicht zu knapp: Nachdem er gepustet hatte, zeigte das Messgerät einen Alkoholwert im Blut von mehr als einem Promille an. Der Mann machte auf die Beamten zwar einen verwirrten Eindruck, die Unfallstelle konnten die Polizisten aber ermitteln. Sie wollten sichergehen, dass sich nicht noch eine Person im Auto befindet. Deshalb wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michaelisdonn alarmiert. Wie sich herausstellte, saß der junge Mann allein im Auto. Der Fahrer wurde in die Westküstenklinik Brunsbüttel eingeliefert, an dem Wagen entstand Totalschaden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?