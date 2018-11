Westerdeichstrich : Auto geht plötzlich in Flammen auf

Giftiger Rauch zog durch das ganze Fahrzeug.

von Florian Büh

15. November 2018, 19:11 Uhr

Westerdeichstrich | In Dithmarschen, in Westerdeichstrich, ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Hyundai Santa Fe abgebrannt. Der schwarze PKW, der mit zwei Männern besetzt war, „fing plötzlich an zu stinken“, wie der Fahrer berichtet. Er sei zu dem Zeitpunkt gerade erst mit seinem Beifahrer aus der benachbarten Ortschaft Hellschen-Heringsand-Unterschaar gestartet. Beide seien aus dem Auto gesprungen, „da brannte es schon lichterloh.“

Die Feuerwehren Hedwigenkoog und Westerdeichstrich löschten das Feuer unter schwerem Atemschutz so schnell, dass der PKW lediglich im Motorbereich vollständig ausbrannte. Giftiger Rauch zog jedoch durch das ganze Fahrzeug, weshalb es vermutlich ein Totalschaden darstellt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?