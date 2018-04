Glinde : Auto geht in der Nacht in Flammen auf

Das brennende Auto stand auf einem Parkstreifen. Wie es zu dem Feuer kam, untersucht die Polizei.

von Peter Wüst

14. April 2018, 20:17 Uhr

Glinde | Ein Feuer hat am frühen Sonnabendmorgen in Glinde einen Chevrolet Cruze Kombi aus Ostholstein zerstört. Das Auto war auf einem Parkstreifen an der Wilhelm-Bergner-Straße abgestellt.

Um 5.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Glinde alarmiert und traf wenig später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt stand der vordere Teil des Chevrolet Cruze bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das brennende Auto ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?