Schwerer Unfall auf der A7 : Auto fährt ungebremst in Lkw – 51-Jährige stirbt

von dpa

25. Juli 2018, 10:34 Uhr

Bordesholm/Warder | Tragisches Familienunglück auf der A7: Eine 51 Jahre alte Mutter ist bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bordesholm und Warder ums Leben gekommen. Ihre beiden 14 und 17 Jahre alten Kinder und der 51 Jahre alte Familienvater wurden bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt.

Der Gesundheitszustand der beiden Kinder sei stabil, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Auto der vierköpfigen Familie war am Dienstag auf der Durchreise in Richtung Norden gegen einen Laster gekracht. „Der Wagen fuhr nahezu ungebremst in den Lkw“, sagte der Sprecher. Am Steuer des Pkw saß der Familienvater. Er konnte bislang noch nicht von den Beamten zur Unfallursache befragt werden.

Zur Herkunft der Familie konnte die Polizei noch keine Angaben machen, sie war mit einem Leihwagen unterwegs.

Die A7 wurde am Dienstagabend für mehrere Stunden in Richtung Flensburg gesperrt. Dadurch kam es sowohl auf der Autobahn als auch den Umgehungsstraßen über mehrere Stunden zu Behinderungen.

