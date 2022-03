Verkehr : Auffahrunfall sorgt für Sperrung der A25

Nach einem Auffahrunfall musste am Mittwochabend bei Escheberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Autobahn 25 in Richtung Geesthacht gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein 46-Jähriger aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 49-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrzeuge seien anschließend gegen die Leitplanke geprallt und schließlich zum Stehen gekommen. Der 46-Jährige und die 49-Jährige wurden laut Polizei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Für die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Geesthacht rund eineinhalb Stunden gesperrt.

