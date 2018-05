Verspätungen der Marschbahn : Auch für April: Deutsche Bahn muss zum dritten Mal Strafe zahlen

Das Land Schleswig-Holstein behält erneut 350.000 Euro wegen Unpünktlichkeit der Marschbahn ein.

von Kay Müller

02. Mai 2018, 12:20 Uhr

Kiel | Es nimmt kein Ende: Zwar hat die Deutsche Bahn (DB) Regio im April ihre Pünktlichkeit auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland steigern können – allerdings hat es der Konzern wieder nicht geschafft, die vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsquote von 93 Prozent einzuhalten.

Laut Daten des Verkehrsministeriums in Kiel lag die Quote im April bei unter 80 Prozent, im März waren es sogar nur 66 Prozent. „Ich sehe sehr wohl, dass hier zwar in weiten Teilen eine spürbare Verbesserung eingetreten ist, die Gesamtwerte der Marschbahn sind aber nach wie vor indiskutabel“, sagt Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) auf Anfrage. „Deshalb werden wir auch für den April Sondermaluszahlungen in Höhe von 350.000 Euro einbehalten – und die an die Pendler ausschütten, die am meisten unter den Verspätungen und Zugausfällen zu leiden haben.“

Land will einbehaltenes Geld an Pendler weitergeben

Es ist der dritte Monat in Folge, in dem Buchholz die Strafen verhängt. Akzeptiert hat die DB bislang nur die Maluszahlung für Februar. Über ein Online-Portal können Pendler, die ein Jahres-Abo haben, Entschädigungen beantragen.

„Da die Bahn sich sträubt, die Zahlungen zu akzeptieren, prüfen wir nun, wie wir das einbehaltene Geld künftig an die Pendler weiterreichen können“, sagt Buchholz. Wer Monatskarten in Serie für die 1. Klasse vorlegen kann, bekommt 75, wer in der 2. Klasse regelmäßig pendelt, erhält 50 Euro.

Buchholz gibt den Glauben, dass die DB pünktlicher wird, nicht auf. Er hoffe, dass durch die Strafzahlung ein weiterer Leistungsanreiz gegeben werde, so der Minister. Auch der Landtag hatte in seiner Februar-Tagung mit der Verabschiedung eines Forderungskatalogs Druck gemacht, damit die Züge pünktlicher sowie Reparatur- und Personalkapazitäten verbessert werden. DB Regio Chef Torsten Reh hatte jedoch in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses im März gesagt: „In diesem Jahr ist die Pünktlichkeit von 93 Prozent kaum erreichbar.“