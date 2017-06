Größte Krankenkasse in Norddeutschland : AOK will in SH Filialen schließen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | Persönliche Beratung wird seltener nachgefragt, der Internet-Auftritt ist wichtiger als die Filiale – das gilt nicht nur für Sparkassen und Privatbanken sondern auch für die Krankenkassen. Vor drei Jahren hatte die Barmer GEK die Richtung vorgegeben und fast jede zweite ihrer bis dahin bundesweit 800 Geschäftsstellen aufgegeben. Jetzt zieht die AOK Nordwest nach und dampft ihr Servicenetz vor Ort ein. Eine Entscheidung über die genaue Anzahl der zu streichenden Geschäftsstellen in SH stünde noch aus, sagte AOK-Sprecher Jens Kuschel auf Nachfrage von shz.de.

Vor allem für viele AOK-Senioren mit eingeschränkter Mobilität und mangelnder Affinität zum Internet war die Nähe zur Kasse ein Vorteil, der jetzt wegfällt.

Grobes Ziel sei es, von den aktuell insgesamt 170 Standorten etwa 90 zu erhalten, sagte Kuschel. Zuvor hatte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann in der „Westfalenpost“ betont, zu einzelnen Standorten gebe es noch keine Entscheidung, damit sei nicht vor dem Spätsommer zu rechnen. Die Mitarbeiter der aufgegebenen Standorte sollen möglichst auf die 20 bis 30 neu zu gründenden Fachzentren verteilt werden, die „kundenferne“ Arbeiten erledigen – also nicht beraten. „Kündigungen schließen wir aus“, sagte Ackermann, der seit Ende 2015 an der Spitze der Kasse steht. Die Neuregelung soll im Laufe des Jahres 2018 umgesetzt werden. Für rund 70 Prozent der Kassenmitglieder ändere sich durch die Reform nichts. Die Zahl der Filialen – so Kuschel – werde auch künftig „deutlich über dem Niveau der Mitkonkurrenten“ liegen.

AOK macht gute Zahlen

Aus der Not handelt die Kasse übrigens nicht, im Gegenteil. Erst Anfang der Woche ließ Ackermann stolz verkünden, dass seine Kasse das Jahr 2016 mit einem positiven Rechnungsergebnis in Höhe von 32,3 Millionen Euro abgeschlossen hat. Zudem konnten mehr als 67.000 neue Versicherte gewonnen werden – wobei ein beachtlicher Teil auf die Flüchtlingskrise zurückzuführen sein dürfte. Der größte Teil der Asylbewerber, die 2015 und am Anfang des Jahres 2016 ins Land kamen, bezieht jetzt Leistungen nach Hartz VI und der Staat zahlt für sie die Krankenkassenbeiträge.

Das Haushaltsvolumen in der AOK-Nordwest, die 2010 aus einer Fusion der Ortskrankenkassen von Schleswig-Holstein, Westfalen und Lippe hervorgegangen ist, lag 2016 insgesamt bei rund neun Milliarden Euro.

Mit rund 2,8 Millionen Versicherten ist die AOK Nordwest die größte gesetzliche Krankenkasse in Norddeutschland. „Wir bleiben ein verlässlicher Partner und bieten auch künftig für unsere Versicherten ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis mit vielen Zusatzleistungen und einen kundennahen Service“, so das Versprechen des Verwaltungsrates, das angesichts der zwei Tage später verkündeten Filialschließungen allerdings an Glaubwürdigkeit einbüßt.

Schwacher Trost: Es wird nicht nur im Norden gespart. Ende des Jahres schließt der AOK-Bundesverband auch seine Servicestelle in Palma de Mallorca. Der Bundesrechnungshof hatte gerügt, dass die 1995 eröffnete Beratungsstelle jährlich 200.000 Euro koste und den Bedarf dieser Einrichtung angezweifelt. Zwei Mitarbeiter beraten derzeit Feriengäste sowie auf Mallorca lebende Deutsche.

von Margret Kiosz, shz.de

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:44 Uhr