Mögliche Einschränkungen für Anwohner : Anti-Terrorübung im Lübecker Bahnhof

Die Landes- und Bundespolizei proben den Ernstfall und wollen die Zusammenarbeit im Falle eines Anschlages trainieren.

von dpa

24. April 2018, 07:33 Uhr

Lübeck | Die Polizei wird am Dienstagabend im Lübecker Hauptbahnhof einen Terroranschlag simulieren. Ziel der Übung sei es, die Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen in komplexen und lebensbedrohlichen Situationen zu trainieren, sagte ein Polizeisprecher. An der Übung auf dem teilweise abgesperrten Bahnhof werden rund 700 Polizisten sowie rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen teilnehmen.

Durch die Übung, die bis zum frühen Mittwochmorgen dauert, könne es zu rund um den Bahnhof zu Einschränkungen für Anwohner kommen, sagte der Sprecher. Ähnliche Übungen gab es bereits in Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main.