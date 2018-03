Kieler Förde : Anlegen an Schiffen: SEK und GSG9 trainieren gemeinsam

Die Spezialkräfte kommen mit ihren Booten unter anderem zum Einsatz, wenn Schiffe gekapert werden.

von Rolf Dunkel/Daniel Friederichs

15. März 2018, 10:25 Uhr

Kiel | Am Donnerstagmorgen zwischen 7.30 und 9 Uhr übten Spezialisten der Sondereinheit GSG9 zusammen mit dem SEK (Spezialeinsatzkommando) das Anlegen an den Fährschiffen der Stena Line und Color-Line. Zwischen dem Kieler Leuchtturm und Laboe näherten sich die schnellen Einsatzboote in Formation und übten Anlagemanöver seitlich an den Fährschiffen. Der eisige Ostwind mit Windstärke 6 und hoher Wellengang dürften die Einsatzkräfte zusätzlich gefordert haben.

Foto: Rolf Dunkel

Drei Boote, darunter zwei Speedboote, steuerten das norwegische Fährschiff „Color Fantasy“ bei der Einfahrt in den Kieler Hafen an. Die Begleitung währte jedoch nicht allzu lange. Die Übungen, die noch vor dem Friedrichsorter Leuchturm am Heck des norwegischen Fährschiffes stattfanden, endeten noch vor der Passage des Ehrenmals in Laboe. Danach nahmen die Boote dann Kurs auf den Kieler Tirpitzhafen.

Die Spezialeinheit der Bundespolizei hatte schon am Mittwochmorgen auf der Kieler Förde das Anlegen an großen Schiffen geübt. Fünf neue Boote, unter ihnen auch zwei der Eliteeinheit GSG9 der Bundespolizei, waren dabei im Einsatz.

Foto: Rolf Dunkel

Die Übungskräfte nahmen am Mittwoch am Leuchtturm Friedrichsort die „Stena Scandinavica“ der schwedischen Reederei Stena Line in Empfang und begleiteten sie bei der Einfahrt in den Hafen.

Grund sind nach Angaben eines Sprechers der Landespolizei Schleswig-Holstein immer wiederkehrende notwendige Übungen von Spezialkräften, die auch unter anderem für die Stürmung eine gekaperten Schiffes zuständig sind.