Ostsee : Angler vermisst: Rettungskräfte suchen 61-Jährigen

06. April 2018, 07:33 Uhr

Dahme | Auf der stürmischen Ostsee wird ein Angler vermisst. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften suchte in der Nacht zum Freitag nach dem Mann. Der 61-Jährige sei mit einem Schlauchboot am Donnerstagnachmittag bei Dahme im Kreis Ostholstein in See gestochen und nicht wiedergekommen, teilte die Polizei in Lübeck am frühen Morgen mit. Stunden nach Einbruch der Dunkelheit meldete seine Familie den erfahrenen Angler bei starkem Wellengang und Wind als vermisst.

Nach Angaben der Rettungskräfte gestaltete sich die Suche aufgrund des Wetters als sehr schwierig. Neun Schiffe, darunter Seenotkreuzer, Polizeiboote und ein Fischerboot sowie zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Die Suche dauerte zunächst bis in den Morgen an.

