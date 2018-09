Dithmarschen : Angebunden an Baum und Zaun: Zwei Hunde ausgesetzt

Die Besitzer wollten die Tiere scheinbar nicht mehr. Die Polizei hofft auf Hinweise.

von Robin Grützmacher

27. September 2018, 16:26 Uhr

Hochdonn/Sankt Annen | Gleich zwei ausgesetzte Hunde wurden heute im Kreis Dithmarschen entdeckt.

Gegen 10 Uhr fand eine Frau eine ältere Hundedame in der Straße "Oberster Helmscher Weg". Offenbar wollte der Eigentümer das Tier loswerden. Der Vierbeiner war mit einer roten Stoffleine mit der Aufschrift "Red Dingo" kurz an einen Baum gebunden. Das Tier ist etwa 50 Centimeter hoch und schwarz mit grauer Maske und grauen Pfoten. Es trug ein türkisfarbenes Halsband des Herstellers "Bado".

Die Hündin begrüßte die Polizisten zunächst mit gefletschten Zähnen, ließ sich dann jedoch retten. Eine beherzte Frau nahm das Tier vorerst bei sich auf. Wer Hinweise auf die Eigentümer, die möglicherweise aus Itzehoe stammen, geben kann, sollte sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04852/2310 melden.

Malinois-Mischling in Sankt Annen ausgesetzt

Eine weitere Hündin haben Anwohner früh morgens in der Dorfstraße in Sankt Annen entdeckt. Der weibliche Malinois-Mischling war ebenfalls mit einer roten Leine an einen Pfosten einer Zufahrt zu einem Grundstück angebunden, vermutlich schon seit gestern Abend. Eine Frau hatte um 22 Uhr abends lautes Bellen gehört, konnte es jedoch nicht zuordnen.

Beamte nahmen sich des Tieres an und übergaben es in die Obhut einer Fachfrau. Die Polizisten suchen nun nach Hinweisen auf den Eigentümer des beigefarbenen Tieres. Wer Angaben machen kann, sollte sich unter der Telefonnummer 04882/1410 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?