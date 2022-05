Schleswig-holstein : Altes Feuerlöschboot kommt mit dem Laster

Dieses Boot kam nicht auf dem Wasser angefahren, sondern auf der Straße. Dazu hatte ein Kran das alte Feuerlöschboot „Hoechst“ auf einen speziellen Laster gehoben. Der brachte das Boot dann in den Ort Norderstedt.

Am Mittwochmorgen kam es dort an. Das Feuerlöschboot soll in einer Ausstellung gezeigt werden. „Wir sind froh, dass alles so gut gelaufen ist“, sagte ein Mitarbeiter des Feuerwehrmuseums. Doch bevor es so weit ist, wird das knapp 20 Meter lange und 5 Meter breite Boot noch schick gemacht: mit einem neuen Anstrich. Helfer bessern außerdem die Scheiben a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.