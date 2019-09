Alle wollen CO2-Preis – fast alle

Fraktionen debattieren in Aktueller Stunde über Klimapaket der Bundesregierung und stellen sich gegen die AfD

Kiel | Er will das nicht. Weder als Politiker noch als Husumer Bürger. „Ich bin gegen CCS – sei es an Land oder unter der Nordsee. Das ist bei mir vor der Haustür, da habe ich keinen Bock drauf“, poltert der SSW-Chef im Landtag, Lars Harms. Deswegen stellt er im Parlament einen Dringlichkeitsantrag, in dem er fordert, die CCS-Technik zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid (CO2) aus dem neuen Klimapaket der Bundesregierung herauszunehmen – und notfalls das ganze Paket abzulehnen, sollte das nicht möglich sein.

„Das wäre die falsche Botschaft nach Berlin, das ganze Klimapaket abzulehnen, weil wir uns nur auf einen Teil konzentrieren“, sagt Ralf Stegner. „Verbaut uns nicht die Chancen, uns gewinnbringend ins Klimapaket einzubringen“, sekundiert Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der in diesem Punkt ausnahmsweise mit dem SPD-Fraktionschef einer Meinung ist.

Die Fraktionen brauchen einen halben Tag, um sich auf einen gemeinsamen Antrag zu verständigen, in dem am Ende steht, dass das Land sich gegen jegliche unterirdische Speicherung von CO2 ausspricht, sei es an Land oder unter dem Meer.

Außen vor bleibt in der Debatte die AfD, die eine Aktuelle Stunde zum Thema CO2- Bepreisung beantragt hat. Fraktionschef Jörg Nobis hält eine Rede, die den meisten anderen Abgeordneten nicht gefällt. Er zeichnet eine Welt, in der sich nur noch reiche Menschen Energie leisten können. „Sie schaffen ein neues soziales Unrecht.“ Dabei habe eine

CO2-Bepreisung „null Auswirkung“ auf das Klima. Sagt Nobis, der gleich eine weitere Salve Richtung Regierung abfeuert: „Die Grünen wollen ein öko-totalitäres System installieren.“ Und der Ministerpräsident solle seinen „Größenwahn zügeln“, wenn er weiter eine CO2-Steuer fordere.

Davon lässt sich Günther nicht aus der Ruhe bringen. „Sie blenden die Fakten aus“, sagt er in Richtung AfD. „Eine Mehrheit im Haus und in der Gesellschaft will aus den fossilen Energien aussteigen.“ Das Klimapaket sei ein Fortschritt, aber es müsse noch mehr passieren.

Stegner macht deutlich, dass die CO2-Bepreisung „nicht von denen bezahlt werden darf, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen“. Der soziale Ausgleich sei beim Klimapaket „einigermaßen gut gelungen“.

Eka von Kalben (Grüne) macht gleich zu Anfang ihrer Rede deutlich, dass der Klimaschutz Geld kosten wird. Es gebe aber keine Alternative dazu. „Wenn wir nichts tun, werden die armen Teile der Bevölkerung leiden – und zwar weltweit.“ Ihr geht das Klimapaket der Bundesregierung nicht weit genug.

Nachdem CDU-Fraktionschef Tobias Koch das Paket ausdrücklich lobt, sagt Oliver Kumbartzky (FDP), dass die Bundesregierung einen großen Wurf verpasst habe. Und in Richtung AfD: „Es reicht nicht, den Klimawandel nur unter dem Kostenaspekt zu betrachten.“ Und wie alle anderen Redner spricht er sich klar gegen die CCS-Technik aus. Volker Schnurrbusch (AfD) will zwar die Forschung über diese Technologie nicht verbieten, was Lars Harms aber sehr wohl will. „Wir wollen CO2 vermeiden und es nicht verpressen“, sagt CDU-Umweltpolitiker Heiner Rickers.

Am Ende stimmt er wie alle anderen dem neuen Antrag zu, mit dem die Abgeordneten sich gegen jede Form von CCS wenden – und damit einen Beschluss aus dem Jahr 2014 erneuern. „Zusätzlich lehnen wir CCS in deutschen Küstengewässern ab“, heißt es jetzt. Und das macht dann auch Lars Harms einigermaßen zufrieden.